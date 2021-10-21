اكتمال الاكتتاب العام الأولي لـ«فيرتيغلوب» بنجاح

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة فيرتيغلوب، أكبر مُصدِّر بحري على مستوى العالم لليوريا والأمونيا، وأكبر مُنتج لأسمدة النيتروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الإنتاج، والرائدة في مجال الأمونيا النظيفة، عن اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي بنجاح وعن السعر النهائي للسهم في الطرح.

وتم تحديد السعر النهائي للطرح بقيمة 2.55 درهم للسهم العادي بعد أن سبق تحديد النطاق السعري للسهم بين 2.45 درهم إلى 2.65 درهم لكل سهم عادي «سعر الطرح النهائي». كذلك تم تأكيد حجم الطرح العام بواقع (1,145,582,011) سهماً عادياً تمثل 13.8% من إجمالي ملكية أسهم شركة فيرتيغلوب العادية. وتم تحديد السعر النهائي لسهم فيرتيغلوب في منتصف النطاق السعري بهدف توفير فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين الجدد.

عائدات إجمالية

وبهذا يجمع الطرح عند التسوية النهائية في سوق أبوظبي للأوراق المالية عائدات إجمالية بقيمة 795 مليون دولار (2.9 مليار درهم)، ووفقاً للسعر الطرح النهائي. وستبلغ القيمة السوقية لشركة فيرتيغلوب عند الإدراج 5.8 مليارات دولار تقريباً (21.2 مليار درهم).

وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً، وخاصة ضمن شريحة المستثمرين من المؤسسات المؤهلة العالميين والإقليميين والمحليين، بالإضافة إلى شريحة المستثمرين الأفراد من الإمارات والمنطقة والعالم، حيث بلغ إجمالي الطلب الكلّي أكثر من 17.4 مليار دولار، أي 22 ضعفاً لإجمالي القيمة المستهدفة 32 ضعفاً لشريحة المستثمرين المؤسسيين المؤهلين، دون احتساب المستثمرين الاستراتيجيين الرئيسيين.

شرائح

وتم تحديد حجم الشريحة الأولى (المخصصة للمستثمرين الأفراد في الإمارات) بنسبة 10% من حجم الطرح، والشريحة الثانية (المخصصة للمستثمرين المؤسسيين المؤهلين المحليين والعالميين) بنسبة 90% من حجم الطرح، حيث سيتم إخطار مستثمري الشريحة الأولى بتأكيد التخصيص عبر الرسائل النصية يوم 26 أكتوبر. ومن المتوقع إدراج الأسهم وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، وفقاً للقواعد التنظيمية المتبّعة، تحت الرمز (FERTIGLOBE) و«ISIN» (AEF000901015).

وستحتفظ «أو سي آي» بحصة الأغلبية في ملكية شركة فيرتيغلوب بشكل غير مباشر بعد الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بينما ستبلغ حصة ملكية أدنوك غير المباشرة 36.2% من الأسهم.

تعيين

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد، وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ومورغان ستانلي آند كو إنترناشيونال كمنسقين دوليين مشتركين في عملية الاكتتاب. كما تم تعيين شركة إي إف جي هيرمس الإمارات وشركة جولدمان ساكس انترناشيونال وشركة إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي كمديري السجل المشتركين، في حين تم تعيين بنك أبوظبي الأول كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي وبنك المارية المحلي كبنك تلقي الاكتتاب.

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