«دي بي ورلد» تطلق منصة «كارجوز لوجستكس»

المصدر: دبي - وام

أطلقت «دي بي ورلد»، المزود الرائد للحلول الذكية لسلاسل التوريد، اليوم، منصتها اللوجستية الرقمية الجديدة «CARGOES Logistics»، التي توفر للعملاء أحد حلول النافذة الواحدة، مما يتيح حركة سلسة وآمنة وفعالة لشحناتهم.

وبفضل هذه المنصة سيكون بإمكان العملاء الاختيار من بين الخيارات اللوجستية متعددة الوسائط وشحن البضائع بحرياً أو برياً أو عن طريق السكك الحديدية أحدها أو جميعها، وتلقي عروض أسعار فورية، وكذلك تأكيد الحجز السريع، كما تتوفر لهم خيارات دفع آمنة متعددة في ثلاث خطوات بسيطة تتمثل في البحث والاختيار ثم الحجز.

وستوفر هذه المنصة أيضاً حجزاً سهلاً وسريعاً للبضائع من بلد المنشأ إلى المقصد، وستوفر المرحلة الأولى من الإطلاق للعملاء على الفور إمكانية الوصول إلى حجز البضائع من الإمارات إلى الهند، ومن الهند إلى وجهات متعددة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى وشمال أفريقيا.

وقال رضوان سومر الرئيس التنفيذي والمدير العام «دي بي ورلد» في شبه القارة الهندية: إن الإعلان عن إطلاق المنصة يمثل دليلاً على التزامهم بتمكين الخدمات اللوجستية الذكية على مستوى العالم، ويكمن الهدف من المنصة في بناء سلاسل توريد عالية الكفاءة تتسم بالسلاسة والشفافية والشمولية وتقديمها للعملاء. وسيعمل الحل الرقمي الجديد على تبسيط تجربة الشحن البحري للحاويات وتوفير الرؤية عبر جميع وسائل النقل من خلال التمكين الذكي للحلول القائمة على تقنية «إنترنت الأشياء».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز