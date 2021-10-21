أرباح البنوك تقود سوق دبي لأكبر مكاسب يومية في 3.5 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عزز سوق دبي مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي في ختام جلسة أمس وربح رأسماله السوقي نحو 3.12 مليارات درهم، مدعوماً بأداء قوي للأسهم القيادية خصوصاً في قطاع المصارف بعد إعلان بنوك مدرجة عن أرباح فاقت التوقعات، فيما انخفض سوق أبوظبي بضغط تراجع «أبوظبي الأول». وناهزت سيولة السوقين حاجز 3.3 مليارات بعد تنفيذ صفقات كبيرة على «أرامكس».

وصعد سوق دبي بنسبة 1.39% أو ما يعادل 39.06، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في 3.5 أشهر ليغلق عند 2857.32 نقطة، مع صعود أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.15% أو ما يوازي 12.13 نقطة ليقفل عند 7876.28 نقطة. واستقطبت الأسهم سيولة 3.3 مليارات درهم موزعة بواقع 1.72 مليار بدبي و1.56 مليار بأبوظبي. وجرى التداول على 703.8 ملايين سهم منها 457.7 مليونا في دبي و246.12 مليون بأبوظبي عبر تنفيذ 11815 صفقة. وشهد سهم «أرامكس» تنفيذ صفقات كبيرة مباشرة على 295 مليون سهم بـ 1.4 مليار بسعر 4.77 دراهم للسهم .

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.69%. وزاد قطاع العقار 1.21%. وزاد قطاع الاستثمار 0.45% وصعد قطاع النقل 8.3%.

وهيمن «أرامكس» على النشاط بعد استثناء الصفقات بنحو 139.39 مليون درهم، تلاه «إعمار» 34.8 مليونا. وحقق «أرامكس» أكبر وتيرة صعود، فيما كان «الصقر للتأمين» الأكثر انخفاضاً.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.52%. ونزل قطاع الاستثمار 0.56%. بالمقابل، ارتفع قطاع الاتصالات 0.32%. وزاد قطاع الطاقة 0.19%. وزاد قطاع العقار 0.92%. وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 376.6 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 309.6 ملايين. وحقق «أوريدو» أكبر ارتفاع بنسبة 14.92%، فيما كان «إيه إس جي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.4%.

الاستثمار الأجنبي

واتجه الأجانب نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 1.04 مليار درهم، فيما مال المواطنون والعرب والخليجيون نحو التسييل. بينما بسوق أبوظبي، اتجه الأجانب والخليجيون والعرب نحو الشراء باستثمار 36.2 مليونا.

إفصاحات

ــــ قرر مجلس إدارة شركة «طيران أبوظبي» تأجيل اتخاذ قرار بشأن صفقة الاستحواذ المحتملة على شركة «فالكون» لخدمات الطيران لحين موعد اجتماع مجلس الإدارة القادم.

ــــ أكدت شركة إي اتش سي اندستريال، التابعة للشركة العالمية، نيتها لتقديم عرض لشركة «أرينا» ايفينتس جروب بي ال سي، كجزء من عمل مشترك.

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