أفضل ربع ثالث في قيمة مبيعات الأراضي بدبي

المصدر: دبي- البيان

شهدت الأشهر الماضية، التي سبقت انطلاق معرض «إكسبو»، نمواً استثنائياً لمعاملات المبيعات العقارية من حيث الحجم والقيمة، غير أن سبتمبر 2021 سجّل أهمية أكبر تمثلت في كونه الشهر الأعلى بقيمة مبيعات العقارات خلال شهر واحد منذ ديسمبر 2013. وشهد الشهر مبيعات تجاوزت 16.2 مليار درهم، توزعت على 5762 مبايعة، لتتجاوز قيمة المبيعات العقارية منذ بداية العام حاجز 100 مليار درهم، وكان الربع الثالث أفضل ربع ثالث على الإطلاق في قيمة مبيعات الأراضي، وذلك حسب بيانات النسخة الـ18 من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي الذي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر».

وبحسب المؤشر الذي يتّخذ من 2012 سنة أساس، ومن يناير 2012 شهر أساس، ومن الربع الأول 2012 ربع أساس، سجل المؤشر الشهري الإجمالي في سبتمبر 1.115 نقطة بسعر 1065816 درهماً، بعد أن سجل المؤشر الشهري للشقق 1.14 نقطة بسعر 954524 درهماً، و1098 نقطة للمؤشر الشهري للفلل بسعر 1940843 درهماً.

وسجل المؤشر الربعي العام بالربع الثالث 1.128 نقطة بسعر 1053263 درهماً، بعد أن سجل المؤشر ربع السنوي للشقق 1.134 نقطة، بسعر 946644 درهماً، و1.124 نقطة للمؤشر الربعي للفلل، بسعر 1954802 درهم.

9 أشهر

وارتفعت المعاملات بنهاية سبتمبر إلى 43299 مبايعة بقيمة 104.3 مليارات، وخلال الـ 9 أشهر الأولى 2021، زادت قيمة معاملات مبيعات العقارات 45.15% مقارنة بعام 2020 بشكل كامل، لتكون بذلك أعلى قيمة مبيعات عقارية سنوية منذ 2017.

واستحوذ السوق الثانوي/‏ الوحدات الجاهزة على 56% من المبايعات في سبتمبر، في حين شكلت المبايعات على الخريطة 44%، وتعاملت المبايعات على الخريطة مع 2530 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 5.1 مليارات درهم، وهذه هي أعلى قيمة لمعاملات البيع على الخريطة يشهدها سوق العقارات في دبي منذ أكثر من 8 سنوات. وتم تداول 3,232 عقاراً في السوق الثانوي بقيمة إجمالية بلغت 11.1 مليارا خلال سبتمبر 2021.

الربع الثالث

ويعتبر الربع الثالث 2021 أفضل ربع ثالث في تاريخ قطاع العقارات بدبي من حيث قيمة المبيعات، وأفضل ربع ثالث من حيث حجم المعاملات منذ 2009، حيث شهد تسجيل 15927 مبايعة عقارية بقيمة وصلت إلى 42.35 مليار درهم.

وأظهرت مقارنة الربع الثالث 2021 مع الربع الثالث 2020 زيادة بنسبة 85.36% في حجم معاملات المبيعات، وزيادة بنسبة 135.42% في قيمة المبيعات.

وعند المقارنة مع الفترة قبل انتشار «كوفيد-19» فإن الربع الثالث 2021 أظهر زيادة بنسبة 64.51% في حجم المعاملات، و138.81% في قيمة المبيعات، مقارنة مع الربع الثالث 2019.

السوق الثانوي

استحوذ السوق الثانوي/‏ الوحدات الجاهزة على 56.6% من مبايعات الربع الثالث 2021، في حين شكلت المبايعات على الخريطة 43.38%، وفيما يتعلق بحجم المعاملات، تعاملت المبايعات على الخريطة مع 6909 عقارات بقيمة إجمالية 13.5 مليار درهم. بدورها فقد تم تداول 9017 عقاراً في السوق الثانوي، بقيمة إجمالية بلغت 28.85 مليار درهم خلال الربع الثالث 2021.

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