تعاون بين اقتصادية دبي ومركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة

المصدر: دبي- البيان

وقعت اقتصادية دبي متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارت الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، لتعزيز «علامة دبي للوقف» وإحياء سنة الوقف وأهميته في تحقيق التنمية المجتمعية، وذلك من خلال تعريف الشركات المرخصة من قبل اقتصادية دبي بأهمية الوقف وتشجيعهم على المساهمة في المشاريع الوقفية.

وبموجب الاتفاقية سيقوم المركز بتزويد اقتصادية دبي بالمعلومات الخاصة بعلامة «دبي للوقف»، والتي سيتم منحها للمساهمين من القطاع الخاص. وقع الاتفاقية محمد الشحي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري بالإنابة؛ وزينب التميمي، مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارت الوقف والهبة، في مقر اقتصادية دبي.

وقال محمد الشحي: التعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارت الوقف والهبة يأتي في إطار الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والإنسانية ودعم العمل المجتمعي في القطاع الخاص لتأدية دورهم في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية المساهمة وفي المشاريع الوقفية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والمساهمة في بذل الخير والعطاء.

وقالت زينب التميمي: نسعى من خلال التعاون مع اقتصادية دبي في تعزيز ثقافة الوقف وتشجيع القطاع الخاص في دعم العمل الإنساني وخدمة المجتمع وتحقيق استراتيجية المركز في تمكين التمويل الجماعي لتلبية حاجات المجتمع. والمساهمين في المشاريع الوقفية المبتكر سيتم منحهم علامة دبي للوقف وهي عبارة عن تقدير يمنحه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة للمؤسسات الحكومية والخاصة التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر.

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