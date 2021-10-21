7.3 مليارات أرباح «الإمارات دبي الوطني» بنهاية سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق نتائج مالية قوية للربع الثالث من 2021، ليرتفع صافي الأرباح بنهاية سبتمبر إلى 7.3 مليارات درهم بنسبة نمو 29%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس مستوى المرونة المالية الكبيرة للبنك، ونجاح نهج أعماله المتنوع. وبقيت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية، ومع ذلك لا تزال الأعمال الأساسية تكتسب زخماً متنامياً، لا سيما مع تسجيل طلب قوي على قروض الأفراد.

واكتسبت الميزانية العمومية مزيداً من الدعم نتيجة التحسن في مزيج الودائع وجودة الائتمان ورأس المال والسيولة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم عملائه وشركائه، خلال رحلة التعافي من تداعيات الوباء العالمي، في حين يواصل تسريع وتيرة الاستثمار في مبادرات التحول الرقمي وشبكته الدولية لدعم النمو المستقبلي.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 7% عن الربع الثاني من عام 2021 نتيجة تحسن الهوامش على خلفية الطلب الكبير على قروض الأفراد، وتوفر قاعدة تمويل أكثر كفاءة وارتفاع حجم مساهمة دينيزبنك.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: شكل نمو الدخل والأرباح لبنك الإمارات دبي الوطني في الربع الثالث من عام 2021 مؤشراً واضحاً على تحسن الظروف الاقتصادية في المنطقة، وأشار إلى أن الإمارات تمكنت من إعادة فتح الاقتصاد بالكامل، وذلك بفضل التعامل الناجح لقيادتنا الحكيمة ذات الرؤية الثاقبة مع الوباء، وهي اليوم في وضع جيد، يتيح لها الاستفادة من النمو المتوقع في قطاع السفر الدولي.

وقال: بصفتها الشريك المصرفي الرسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، فإن المجموعة تتطلع لبلورة رؤيتنا الريادية لرسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية العالمية وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات، ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني كلياً، ويواكب مشاريع خطة الخمسين للمساهمة بشكل أكبر في مواصلة تطوير المواهب الإماراتية، وتأهيليها للانخراط في القوى العاملة الوطنية بكفاءة واقتدار.

أصول

وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بلغت نسبته 42% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حتى تاريخه، فيما انتهت تكلفة المخاطر عند 106 نقاط أساس، وهي في الطرف الأدنى للنطاق المسجل لفترة ما قبل الجائحة، وبقي إجمالي الأصول مستقراً عند 699 مليار درهم مع الحفاظ على قاعدة أصول قوية.

وكانت المجموعة أكبر مقرض في الإمارات، حيث بلغت قروض العملاء 438 مليار درهم في الربع الثالث من العام 2021 مع تسجيل أداء قياسي خلال الربع من ناحية نمو الطلب على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان. وشهد مزيج الودائع أعلى مستوى على الإطلاق لأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، حيث ارتفعت بواقع 30 مليار درهم من العام حتى تاريخه.

دعم للعملاء

وقدم البنك دعمه إلى 127,000عميل بقيمة 10.7 مليارات درهم. وتعكس الدفعات المؤجلة الدفع بقيمة 8 مليارات الجهود الناجحة التي بذلتها المجموعة للتخفيف من وطأة التأثير المالي على العملاء والناتج عن جائحة «كوفيد 19».وتواصل «.Liv»، منصة الخدمات المصرفية الرقمية نجاحها بتوسيع قاعدة مستخدميها لتشمل خدماتها نحو 500,000 عميل بالإمارات و80,000 عميل بالسعودية.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: جاءت قفزة الأرباح في الأشهر التسعة الأولى بعد أن أسهم الانتعاش الاقتصادي القوي في زيادة الطلب غير المسبوق على قروض الأفراد، مؤكداً أن الميزانية العمومية المتنوعة وقاعدة رأس المال القوية تشكلان ركيزة أساسية داعمة للمجموعة، وقال: نسخّر هذه القوة لدعم عملائنا وتمكينهم من الاستفادة من الاقتصاد المتنامي مع انطلاق «إكسبو». وتنعكس هذه القوة في تأكيد «موديز» الأخير على تصنيفات البنك وتحسين النظرة المستقبلية «المستقرة»، وذلك جنباً إلى جنب مع رفع التصنيف الائتماني لدينيزبنك.

وأضاف: تواصل المجموعة توسعها الدولي بافتتاح فروع إضافية بالسعودية، والحصول على موافقة لافتتاح المزيد من الفروع في الهند، مع تحقيق نتائج مالية قوية في تركيا. ويشكل دخل العمليات الدولية حالياً نسبة 36%.

ارتفاع الدخل

قال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: تنطوي مجموعة النتائج القوية للمجموعة على العديد من المؤشرات الإيجابية، فقد ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 7% في الربع الثالث على خلفية اتساع نطاق الهوامش نتيجة تحسن مزيج القروض، وانخفاض تكلفة التمويل، وزيادة مساهمة دينيزبنك. لا نزال نواصل الحفاظ على الرقابة الصارمة على النفقات، في حين بقيت نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن الحدود المستهدفة من قبل الإدارة.

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