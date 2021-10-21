عبدالله بن طوق: المواهب أساس اقتصاد المستقبل

المصدر: دبي - البيان

أعلن معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي خلال مؤتمر رؤى القادة في جيتكس غلوبال، أمس، اعتزام الإمارات تخصيص فريق عمل لوضع هيكل اقتصادي للمرحلة المقبلة من 2050 إلى 2060.

وأوضح معاليه خلال المؤتمر أنه يتعين على الحكومة وقادة الشركات التفكير في فترة ما بعد الجائحة للوصول إلى اقتصاد رقمي قائم على الابتكار. وأكد معالي المري أن المواهب تشكل أساس الاقتصاد المستقبلي، وإن الإمارات أظهرت مرونة في التعامل مع التحديات، لا سيما الاقتصادية منها، حيث حققت زيادة بنسبة 13% في الصادرات في 2020 مقارنة مع 2019 على الرغم من تبعات «كوفيد 19».

وأفاد معاليه بأن التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي والسياحة تحتل صدارة جدول أعمال المناقشات الرئيسية بين الشركات المشاركة من عدة دول في إكسبو 2020 دبي.

التنويع الاقتصادي

وبيّن معالي الوزير في مؤتمر رؤى القادة في جيتكس غلوبال أن حكومة الإمارات تتطلع إلى مساهمة القطاع الخاص بنسبة 50% في مهمتها لعام 2030 لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات.

بدوره قال إبراهيم القاسم، المدير التنفيذي لقطاع الفضاء في وكالة الفضاء الإماراتية، إن السباق القادم نحو الفضاء سيخوضه القطاع الخاص، حيث ستوفر الحكومات استثمارات ولوائح للتخفيف من المخاطر وتمكين الابتكار.

شركات بارزة

وقالت سعاد الحوسني، مديرة إدارة رعاية المستثمرين في مكتب أبوظبي للاستثمار، خلال مشاركتها في مؤتمر رؤى القادة في جيتكس جلوبال، إن المكتب استقطب 8 شركات رائدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الإمارة هذا العام.

وأضافت أن الإمارة تمنح الأولوية للتعاون بين القطاعين العام والخاص. وأكدت وجود العديد من الفرص من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي بنسبة 44% العام الماضي مقارنة بعام 2019، على الرغم من الأزمة الصحية.

كيو استوديو

وقال ماجد الميل، مدير كيو استوديو، ومؤسس مشروع منصة DisruptAD ومساعد المدير لشؤون التحول لدى القابضة، إن كيو استوديو يعتزم افتتاح أول شركة له بحلول نهاية العام، موضحاً أن قطاعي النقل والخدمات الصحية من القطاعات الواعدة في الإمارات.

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