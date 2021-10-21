«تحالف» تنال شهادة CMMI العالمية لتطوير البرمجيات من المستوى الثالث

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أعلنت «تحالف» للحلول التقنية ومقرها أبوظبي أثناء مشاركتها في أسبوع «جيتكس للتقنية 2021» عن استحقاقها وبجدارة شهادة CMMI من المستوى الثالث، والتي تقيس مدى نضج تطوير البرمجيات في الشركات، وذلك ضمن استراتيجية الشركة التي تهدف إلى أن تكون الشريك الأول والمفضّل لتقديم خدمات تقنية المعلومات والشبكات وتزويد الشركات بالعناصر الأساسية والعمليات ذات الفاعلية، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى الارتقاء بجودة الأداء.

وقال غسان أبوعجمية، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في «تحالف»: إن حصول «تحالف» على شهادة تطوير البرمجيات CMMI من المستوى الثالث، يعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه الشركة من حيث دقة السياسات ووضوح الإجراءات في كل مراحل المشروع منذ استلام الفكرة من العملاء وحتى تسليم المشروع كاملاً، مشيراً إلى الشركة حققت نسبة 93% في مؤشر «نت بروموتر» الخاص برضا العملاء.

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