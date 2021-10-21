طالبات جامعة الإمارات يعرضن أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي – جميلة إسماعيل

تتنافس طالبات كلية تقنية المعلومات وقطاع تقنية المعلومات بجامعة الإمارات، من خلال المشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية»، على عرض أحدث الابتكارات التقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية، والمتمثلة في مشاريع طلابية وخدمية متنوعة.

وتشارك عدد من طالبات الجامعة في «جيتكس» هذا العام بمشاريع في مجال تقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الذاتي والأنظمة، حيث تم عرض مشروع مبتكر من طالبات كلية تقنية المعلومات وهو «نظام ذكاء اصطناعي للتباعد الاجتماعي يستخدم مستشعرات حرارية للحفاظ على خصوصية المستخدم»، وهو تطبيق يقدم حلولاً لتسهيل الروتين اليومي مثل الذهاب إلى المدرس والعمل والسفر مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي والتعامل مع وجود حالات «كوفيد 19» أو أي وباء آخر. كما أنه نظام قائم على شبكة مستشعر لاسلكي للمسافات الاجتماعية محميّ بالخصوصية في الأماكن المغلقة.

كما استعرض فريق الأنظمة الذكية مشروع «نظام المواعيد الذكي للرعاية الصحية»، حيث تم تطوير تطبيق للهواتف الذكية، بحيث يمكن للمرضى حجز مواعيدهم أو حجز التذاكر الإلكترونية باستخدام هذا التطبيق المقترح، الذي يجمع بين متطلبات المرضى وموظفي الاستقبال والأطباء، ويهدف إلى جعل تفاعلهم أكثر كفاءة عن طريق إنشاء قوائم الانتظار الذكية. ويستطيع المرضى من خلال استخدامهم للتطبيق إدارة وقتهم بشكل أفضل، حيث يوفر خاصية مبادلة التذاكر بين المرضى بطريقة تحافظ على الخصوصية في حال إلغاء أو تأجيل المواعيد، بالإضافة إلى مشروع «مراقبة الراحة وكفاءة الطاقة في الأماكن المشتركة»، الذي يُمكِن المستخدم من المشاركة من خلال التدخلات القائمة على التكنولوجيا لتقييم مستويات الراحة الحرارية في الأماكن المشتركة على عكس الأنظمة التقليدية التي تعتمد فقط على القياسات، التي أبلغت عنها مكونات البنية التحتية.

ويتكون فريق الأنظمة الذكية من مريم الغفلي، ومريم المرزوقي، ومروى المزروعي، وحور محمد، وبيفين براديب، وبإشراف الدكتور باراج كولكارني.

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