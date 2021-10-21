وزارة تنمية المجتمع تستعرض إنجازات منصة التكامل المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

استعرضت وزارة تنمية المجتمع خلال مشاركتها في معرض جيتكس بدورته الـ41 «أسبوع جيتكس للتقنية 2021»، أبرز الإنجازات التي حققتها «منصة التكامل المجتمعية»، والتي تعتبر ثمرة جهد أكثر من 50 جهة اتحادية ومحلية لخدمة ما يزيد على 150 ألف متعامل، باعتبارها مظلة متكاملة لقطاع الرعاية الاجتماعية على مستوى دولة الإمارات، تدعم توفير بيانات آنية للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية.

مؤشرات

وكشف ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن منصة التكامل المجتمعية أسهمت في تحقيق المؤشرات التشغيلية وتقليل العبء على الموظفين وتسريع إنجاز المعاملات، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات ستتعزز أكثر وتتصاعد وتيرتها استناداً إلى المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى تعزيز منهجية العمل الحكومي الجديدة والانتقال إلى دورات تحولية قطاعية قصيرة المدى تعتمد على المشاريع الكبرى وتحقيق النتائج الميدانية، والانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل، وتغيير أنظمة الحوافز الحكومية لمكافأة الفرق المتميزة. وذلك يعني الانتقال إلى عمل حكومي أسرع من السابق، وأقرب إلى الواقع، وأكثر مواكبة للمتغيرات العالمية، كما تطرق إلى أبرز ما حققته منصة التكامل المجتمعية من إنجازات مباشرة أو غير مباشرة، كما أسهمت في تحويل 22,000 رحلة متعامل بين الجهات من النظام التقليدي إلى النظام الرقمي، وتخفيض زمن الخدمة من ثلاثة أيام عمل إلى يوم عمل واحد.

من جانبه، أكد سعيد عبدالله المستشار التقني بالوزارة أن منصة التكامل المجتمعية بنيت على أسس تقنية تدعم التطوير المستمر، وتستوعب الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل تقنية البلوكشين في حفظ السجلات الأمنية.

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