شراكة بين «مورو» و«مايلستون سيستمس»

المصدر: دبي - البيان

وقع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «مايلستون سيستمس» Milestone Systems، وهي شركة عالمية مختصة في توفير برامج إدارة الفيديو المفتوح.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـشركة مورو و«جوس بيرنك»، مدير منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ونائب الرئيس بالإنابة في شركة Milestone Systems، وذلك خلال أسبوع جيتكس للتقنية الذي تنعقد فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـشركة مورو: «تساهم مذكرة التفاهم بين شركة مورو وشركة Milestone في تنفيذ مبادرات مورو في تبني أحدث التقنيات المبتكرة المتوفرة في العالم. كما أن تعاوننا يتماشى مع جهودنا لتكون دبي أذكى مدينة في العالم».

وقال «جوس بيرنك»، مدير منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ونائب الرئيس بالإنابة في شركة Milestone: «توفر الشراكة لنا الفرصة للمساهمة في زيادة كفاءة أعمال مورو وتعزيز قدرات الشركة في مجال حماية الأصول، وتقوية موثوقية عملياتها».

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