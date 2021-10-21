إطلاق منصة لتأهيل وتمكين رواد الأعمال الشباب في الابتكار والتقنية

المصدر: دبي - البيان

أطلق مجلس دبي للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع جيتكس يونيبرينيور «Gitex Unipreneur» في أسبوع «جيتكس» للتقنية المقام في مركز دبي التجاري العالمي، منصة «Youth X» الهادفة إلى تأهيل وتمكين وتعزيز قدرات رواد أعمال من الشباب الإماراتي في مجال الابتكار والتقنية، حيث دشن سعيد محمد النظري – المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب والرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي المنصة، بحضور أعضاء مجلس شباب دبي، وعدد من القيادات الحكومية والخاصة والمشاركين في المعرض.

وستعمل المنصة الجديدة على إعداد وتأهيل رواد أعمال ملهمين يسهمون في تحقيق التكامل بين القطاعات الأكاديمية والصناعية والتكنولوجية، بالإضافة إلى مواجهة التحديات.

وقال سعيد النظري: «تخصيص منصة خاصة بالمبدعين الشباب في أسبوع جيتكس للتقنية يترجم توجهات الأجندة الوطنية للشباب، وفق مسار تمكين الشباب في مختلف المجالات، وتشجيعهم على الريادة في مجال الابتكارات التقنية. وأضاف: أسبوع «جيتكس للتقنية» واحد من أبرز المنصات الإقليمية الحاضنة للمواهب في مجال التكنولوجيا، وقد شهد على مدار سنوات العديد من الصفقات والمشاريع التي صممها وعمل عليها الشباب من مختلف أرجاء العالم، فمجلس دبي للشباب هو أحد أذرع تطبيق النموذج الإماراتي لتمكين وإشراك الشباب.

تعزيز

من ناحيته، أكد الدكتور عبدالله الشيخ رئيس مجلس دبي للشباب أن منصة «Youth X» تهدف إلى تعزيز المبادرة لدى فئة الشباب من خلال عقد جلسات حوارية ونقاشية تتناول كل المواضيع التي تسهم في دعمهم ليكونوا رواد أعمال لهم دور جلي في تحقيق توجهات الدولة، من خلال تعزيز مفهوم الابتكار وخصوصاً في مجال التقنيات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت اليوم من أهم المجالات الاستثمارية على مستوى العالم.

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