مناقشة التحول الرقمي لخدمة القطاع العام

المصدر: دبي - البيان

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ضمن مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2021»، مجموعة من ورش العمل التدريبية للمشاركين وزوار المعرض، والتي تناقش من خلالها تحولات الإدارة الحكومية، وسبل خدمة التحول الرقمي للقطاع العام.

وتهدف الكلية من خلال ورش العمل إلى تقديم فهم واضح حول محفزات التحول الرقمي، وخلق رابط بين التحول الرقمي والكفاءة والحوكمة، مع تسليط الضوء على نماذج الأعمال الأكثر ملاءمة لدمج التحول الرقمي في القطاع العام.

وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أهمية منصة معرض «جيتكس »، لكونها تجمع قادة الابتكار وخبراء التكنولوجيا المتقدمة تحت سقف واحد، لطرح رؤى وأفكار خلاقة في صناعة مستقبل المجتمعات.

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