سلطان الجابر: أزمة الطاقة جرس إنذار بالحاجة لمزيد من الاستثمارات

المصدر: نيودلهي - لندن – رويترز

قال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، في مؤتمر للطاقة اليوم الأربعاء، إن أزمة الطاقة الراهنة هي جرس إنذار ينبه إلى الحاجة لمزيد من الاستثمارات في القطاع، من أجل تجنب أزمة جديدة في إمدادات الطاقة.

وكرر وزير النفط في الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، تصريحات الدكتور سلطان الجابر، بينما قال الأمين العام لمنظمة أوبك إن هناك حاجة لأن يلعب النفط والغاز دوراً مركزياً في تحول الطاقة.

وقال الوزير الهندي، هارديب سينغ بوري، في منتدى الطاقة الهندي «نعم، جرس إنذار. بأنه ليس هناك استثمارات كافية. بالإضافة إلى ذلك فإن التحول إلى الطاقة الخضراء له تكلفة أيضاً. وتواجه الهند أسوأ أزمة طاقة بها منذ سنوات. وتستورد الهند 85 % من احتياجاتها النفطية وتشتري معظمها من منتجي الشرق الأوسط.

وقال الدكتور سلطان الجابر إن الإمارات تستثمر في تعزيز إنتاجها من النفط والغاز، مضيفاً أن شركة أدنوك ستبقى موَرد نفط موثوقاً به للهند. وأكد هو ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن العالم سيظل في حاجة إلى الوقود الأحفوري على الرغم من الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف.

وقال الأمير عبد العزيز إنه لم يكن من المتوقع أن ينمو اقتصاد العالم بالوتيرة السريعة التي ينمو بها الآن. وأضاف للمنتدى «الناس يستيقظون فجأة على حقيقة أن كل شيء ينفد منهم».

وأشار الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، متحدثاً في المنتدى أيضاً، إلى ارتفاع أسعار الطاقة، قائلاً إن عدم معالجة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وأمنها وخفض الانبعاثات، المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، في وقت واحد قد يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها. وأضاف: نحن بحاجة إلى مزيج متنوع من الطاقة وحلول تكنولوجية أنظف وأكثر كفاءة وتحول مستقر وشامل وعادل ومنصف للطاقة. بوسع صناعة النفط والغاز أن تلعب دوراً أساسياً (في ذلك التحول) ويجب أن يحدث ذلك».

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