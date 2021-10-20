13 شركة فرنسية تعرض ابتكاراتها في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية

المصدر: دبي - البيان

تنظم وكالة «بيزنس فرانس» أيام الفضاء الفرنسية، بالشراكة مع المركز الوطني للدراسات الفضائية الفرنسية، ووكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية. يأتي ذلك ضمن مشاركة 13 شركة فرنسية في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية والذي يستمر من 26 إلى28 أكتوبر بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستراتيجية مع الإمارات عبر عرض ابتكاراتها الجديدة.

فبعد وضعها مسبار الأمل في مدار المريخ واستعدادها لإرسال المركبة القمرية المسماة راشد إلى القمر، برهنت الإمارات وبجدارة عن قدرتها الهائلة على الابتكار في مجال صناعة الفضاء. من جهتها تسجل فرنسا، من خلال برنامج أيام الفضاء الفرنسية، استعدادها لتطوير طرق وأساليب جديدة للتعاون من خلال المساهمات الفنية وتبادل الخبرات والحلول المتقدمة التي تتناسب مع رؤية الإمارات في مجال استكشاف الفضاء وتقنياته وتطبيقاته.

وفي هذا الإطار، وقع اختيار لجنة تحكيم محلية على 7 شركات فرنسية مختصة في مجال صناعة الفضاء، لعرض حلولها خلال منتدى العالمي الفرنسي للربط الشبكي، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية. يذكر أن وكالة الإمارات للفضاء ستترأس الافتتاح الرسمي لهذا المنتدى بحضور كزافييه شاتيل، السفير الفرنسي لدى الإمارات، وتديره إيلودي روبن، مؤسسة أليداد فانتور ورئيسة التجمع الفرنسي للتكنولوجيا «لا فرانش تك» في الإمارات.

وبعد الاحتفال بيوم فرنسا في «إكسبو 2020 دبي» من خلال تعاون غير مسبوق بين دبي ومحطة الفضاء الدولية بقيادة توماس بيسكي، سفير جناح فرنسا بمعرض إكسبو وأول رائد فضاء فرنسي في التاريخ يتولى قيادة محطة الفضاء الدولية، ستقوم وكالة الفضاء الفرنسية خلال أسبوعين بعرض التقنيات المتطورة التي تسمح لرواد الفضاء بالعيش في الفضاء واستكشاف المريخ مع الاحتفال بالمنجزات التي تم تحقيقها بفضل التعاون الفضائي الدولي.

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