«العين الساهرة» بشرطة رأس الخيمة تحتفل باليوبيل الفضي

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة الاحتفال الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة في جناح فزعة المقام على أرض معرض إكسبو 2020 بدبي بمناسبة اليوبيل الفضي ومرور 25 عاماً على صدور مجلة «العين الساهرة»، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام والمديرين العامين ومديري الإدارات وأسرة تحرير المجلة.

وثمن اللواء النعيمي جهود جميع القائمين على مجلة العين الساهرة التي استطاعت على مدار 25 عاماً ماضية من رسم خط تحرير شرطي أمني متميز أسهم في ترك بصمة خاصة لها بين نظيراتها من المجلات المتخصصة في العمل الشرطي وفي تبوؤها مكانة متميزة على خارطة العمل الإعلامي الأمني.

مضيفاً أن مجلة «العين الساهرة» باتت اليوم واحدة من المجلات الشرطية التي تحظى باهتمام واضح من المسؤولين والقراء والمتابعين في ظل تنوع الموضوعات التي يتم طرحها عبر صفحاتها وإثراء الرصيد المعرفي والمعلوماتي لمختلف فئات المجتمع ما جعل منها مرجعاً للدارسين والباحثين والمهتمين.

من جهته، أوضح العميد عبد الله خميس الحديدي أن مجلة «العين الساهرة» نجحت على مدار 25 عاماً في تحقيق نجاحات لافتة لها في العمل الإعلامي الأمني المتخصص الذي يحرص على طرح مختلف القضايا الشرطية بمهنية عالية تعكس كفاءة وقدرة منتسبيها على التعامل مع الفنون الصحفية المختلفة.

ولفت إلى أن استمرارية صدور المجلة طيلة 25 عاماً يجسد بحد ذاته النجاح الذي استطاعت الوصول إليه والمكانة المتميزة على ساحة العمل الإعلامي الشرطي في الدولة خاصة في ظل تطورها الدائم والشامل في الشكل والمضمون مما جعلها واحدة من المجلات التي تحظى باهتمام خاص من المتابعين.

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