تصميم ساعة مخصصة ليسارة «أوتوموبيلي بينينفارينا باتيستا هايبر جي تي»

المصدر: دبي - البيان

أزاحت شركة «بوفيه 1822»، المتخصصة في تصنيع الساعات المتطورة والمصممة بشكل استثنائي، الستار عن ساعة «باتيستا توربيون» الجديدة الرائعة، والمصممة لتتماشى مع سيارة «أوتوموبيلي بينينفارينا باتيستا هايبر جي تي» الكهربائية بالكامل.

وقال «بير سفانتسون»، الرئيس التنفيذي لشركة أوتوموبيلي بينينفارينا: منذ اليوم الأول الذي تواصلنا فيه مع الصناع المهرة في «بوفيه 1822»، شعرنا بالإلهام المتبادل حيال فرصة إنشاء شكل فني آخر للعملاء الراغبين في الوصول إلى القمة في التصميم وصناعة الساعات. مع إزاحة الستار عن أول ساعة سنطلقها معًا، نهدف إلى عرض خطوة أخرى مستقبلية في عالم الساعات المصنوعة يدويًا.

ومع سيارة باتيستا، أصبحت أوتوموبيلي بينينفارينا في طليعة حركة الرفاهية المستدامة الجديدة. وتم إنتاج ساعة باتيستا توربيون الرائعة احتفالاً بابتكار أول سيارة تم تصميمها وتجميعها بالكامل في كامبيانو.

وكان هناك احتفاء بأول سيارة هايبر جي تي كهربائية بالكامل في العالم لتميزها من ناحية التصميم بحصولها على العديد من الجوائز التي تحمل اسمها بالفعل، وذلك مع اكتمال إنتاج الإصدارات الأولية من باتيستا. سيتم تصميم كل سيارة من سيارات باتيستا وفقًا للمواصفات الشخصية للعميل، مما يضمن امتيازات حصرية لا مثيل لها.

وعلى الجانب الآخر، في شركة بوفيه، فلقد تم ابتكار تحفة يدوية الصنع من قبل أمهر الحرفيين في العالم بالطريقة ذاتها. فالشركة تقدم لعملائها حرية اختيار تصميمات مخصصة للغاية لمنتجاتها، مع ضمان أعلى جودة.

من جهته، قال باسكال رافي، مالك شركة «بوفيه 1822»: العالم أصبح أكثر استدامة، والمستقبل للسيارات الكهربائية. هذا هو الشيء المثير للإعجاب في السيارة باتيستا الجميلة، فهي تجمع بين التميز الهندسي والاهتمام اليدوي بالتفاصيل، مثل الساعات الفاخرة من بيت بوفيه للساعات. تلهمنا شركة أوتوموبيلي بينينفارينا لاستخدام أساليب ومواد جديدة، مع التركيز على الاستدامة في عملياتنا.

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