أحمد بن محمد يزور جيتكس غلوبال في دورته الحادية والأربعين

المصدر: البيان

زار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام اليوم (الأربعاء) معرض جيتكس غلوبال، المقام في مركز دبي التجاري العالمي ويختتم أعماله غدا (الخميس) بعد أسبوع حافل من الأنشطة المكثفة بمشاركة أكثر من 3500 جهة عارضة من 140 دولة، إضافة إلى مشاركة إماراتية متميزة من خلال العديد من الأجنحة الوطنية التي قدمت صورة واضحة للمستوى المتقدم الذي وصلته الدولة في مجال التحوّل الرقمي.

وأكد سموه أن جيتكس يعد من أهم الفعاليات العالمية التي يتم تنظيمها سنوياً في دبي لارتباطه بقطاع حيوي يعد المسؤول الأول والمكون الرئيسي في صناعة المستقبل وهو قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات، حيث يشكل الحدث باجتماع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي والبرمجيات تحت سقف واحد في دبي، واحدة من أهم المناسبات التي تتيح فرصة اللقاء لهذه النخبة من المؤسسات والعقول المسؤولة عن تشكيل صورة المستقبل لتبادل الأفكار والتجارب واكتشاف فرص جديدة للشراكة والتعاون بما يدفع مسيرة التطوير التكنولوجي قدماً وبالتالي تقدم مختلف المجالات الأخرى.

وشملت زيارة سمو رئيس مجلس دبي للإعلام إلى معرض جيتكس غلوبال عدداً من منصات الشركات العالمية والدوائر والمؤسسات المحلية المشاركة في الدورة الحادية والأربعين للحدث الذي يعد الأبرز والأهم من نوعه في المنطقة، حيث اطلع سموه على ما تقدمه من حلول وتقنيات مبتكرة تدعم العديد من القطاعات والتخصصات في مختلف المجالات.

وشاهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته لمنصة شركة آفايا العالمية ما تقدمه من حلول داعمة لبيئة الأعمال والتي تمكن من خلالها الشركات والمؤسسات من الربط بكفاءة عالية بين موظفيها والعملاء وخدماتها وشركائها ضمن تجربة جديدة كلياً.

كما زار سموه منصة شركة "سيسكو" العالمية وتعرف على معيار الثقة الجديد الذي يقيّم موثوقية التحول الرقمي لدى الشركات، وقدمته سيسكو من خلال مشاركتها في جيتكس، حيث يخدم هذا المعيار الشركات في تعزيز مستويات الثقة مع العملاء وخصوصاً مع تحول العمل إلى النموذج الهجين وجمع المزيد من البيانات عبر الإنترنت لا سيما مع ازدياد التهديدات في البيئة الرقمية.

كما شملت جولة سموه في معرض جيتكس وضمن أجنحة ومنصات الشركات العالمية المشاركة هذا العام، زيارة منصة شركة "إريكسون" حيث اطلع على ما تقدمه الشركة العالمية من أحدث ابتكاراتها في تقنيات الجيل الخامس، والحلول الجديدة التي تقدمها لشركائها من الشركات في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما في مجال بناء شبكات الاتصالات المستقبلية، ودعم التحول الرقمي.

وخلال تفقده لمنصة شركة هواوي العالمية، اطلع سمو رئيس مجلس دبي للإعلام على ما تقدمه من حلول شاملة تخدم في دعم التحول الرقمي في القطاع التقني والبنية التحتية التي تلائم الاحتياجات المستقبلية لتقنية المعلومات والاتصالات بما فيها القدرات التي توفرها خدماتها السحابية (هواوي كلاود) وكيف يمكن للمؤسسات أن تستخدم الحوسبة السحابية لتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في العديد من العمليات.

تطبيقات ذكية لمجتمع آمن

وضمن زيارة عدد من المنصات المحلية المشاركة في الحدث العالمي الكبير، تفقد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة شرطة دبي في معرض جيتكس، واستمع إلى شرح حول ما تقدمه من أحدث ابتكاراتها وتطبيقاتها الذكية الهادفة أن تكون دبي نموذجاً يحتذى به للمدينة الآمنة، تماشياً مع توجهاتها نحو تبني البيئة الرقمية، والخيارات الذكية المتطورة التي توفر أرقى أنواع الخدمات للجمهور من مواطنين ومقيمين وزوار وفي كافة الأوقات وفق أعلى المعايير العالمية.

وتعرض القيادة العامة لشرطة دبي من خلال منصتها 15 خدمة تقنية متقدمة، منها برنامج الاستشراف الاستراتيجي وتطبيق المحاكاة، وهو من الأدوات الاستشرافية التي حولتها شرطة دبي إلى تطبيق ذكي لوضع سيناريوهات تدعم استشراف المستقبل الأمني وكاميرات بطاقة الفيديو، ونظام المعثورات والمفقودات، وغيرها من المبادرات الذكية التي تسعى معها إلى رفع مستوى وعي الجمهور بالمتطلبات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

إلى ذلك، زار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث تعرف سموه على ما تعرضه الدائرة من خلال المشاركة من حلول تقنية متطورة شملت أربعة مشاريع ومبادرات ذكية توفر معها حلولاً لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد ومنها "منصة بلو أوشن" المنصة الذكية للأعمال، ونموذج الخدمات الديناميكي الذكي ولوحة التحكم الذكية، وتطبيق "التفتيش البحري الذكي".

وشملت الزيارة كذلك تفقُّد سموه منصة شركة "اتصالات"، حيث اطلع سموه على ما تقدمه شركة اتصالات من فكرة متطورة عن مستقبل قطاع التنقل بتمكين من تقنية شبكة الجيل الخامس وغيرها من التقنيات المستقبلية، واستخدامات شبكات الجيل الخامس في تطوير نموذج جديد من الروبوتات التي يمكن توظيفها في قطاع النقل.

واطلع سمو رئيس مجلس دبي للإعلام في منصة مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"، على ما تطرحه من خلال جيتكس هذا العام من التقنيات المخصصة للمهمات الطارئة والمُستخدمة في مجالات السلامة العامة وتطوير المدن الذكية، إضافة إلى الحلول والتطبيقات والأجهزة العاملة على شبكتها للجيل الرابع والتي تستخدم شرائح هاتف خاصة بها في أرض المعرض، بينما تم تطوير هذه الابتكارات التقنية من قبل شركاء التكنولوجيا لدى نداء وهم إيرباص ونوكيا وشركة إشارة للاتصالات والحلول الأمنية.

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