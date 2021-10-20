«أديا» يقود جولة تمويل قبل طرح عام أوّلي لـ«جو تو»

المصدر: سنغافورة - رويترز

قالت شركة جو تو أكبر شركات التكنولوجيا في إندونيسيا وجهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، إن الجهاز سيستثمر 400 مليون دولار في بداية جولة لتدبير التمويل قبل طرح عام أولي للمجموعة الإندونيسية.

و«جو تو»، التي يدعمها مستثمرون مثل مجموعة علي بابا القابضة وصندوق سوفت بنك فيجن وصندوق الثروة السنغافوري (جي.آي.ٍسي)، من بين الشركات التي استفادت من إقبال الناس على المنصات الرقمية خلال قيود الجائحة التي ألزمتهم بيوتهم.

وأشاد أندريه سوليستيو الرئيس التنفيذي لمجموعة جو تو باستثمار جهاز أبوظبي في شركته ووصفه بأنه «الأول في مسعانا لجمع التمويل قبل الطرح العام الأولي ونحن نهيئ نشاطنا للنمو المطرد خلال الشهور والسنوات المقبلة».

وسبق أن قالت مصادر لرويترز، إن «جو تو»، التي تشكلت من اندماج شركة جوجيك لخدمات الركوب والمدفوعات وشركة توكوبيديا للتجارة الإلكترونية في مايو، ستستكمل جولة لتدبير التمويل قبل الطرح العام الأولي، وذلك لجمع ما يصل إلى ملياري دولار، غير أن تأخيرات ترجع لعوامل تنظيمية تهدد بتأجيل خطط الإدراج في السوق المحلية إلى أوائل العام المقبل.

وقال حمد شهوان الظاهري، المدير التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة في جهاز أبوظبي للاستثمار، إن الاستثمار في «جو تو» يتماشى مع عدد من محاور الاستثمار الرئيسية لدى الجهاز.

وأضاف أن أحد هذه المحاور هو الاقتصاد الرقمي في الأسواق سريعة النمو في جنوب شرق آسيا.

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