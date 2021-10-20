"إتش تي سي" تطلق نظارات الواقع الافتراضي "فايف فلو"

المصدر: دبي – البيان

أطلقت "إتش تي سي" HTC رسمياً اليوم نظارات الوقاع الافتراضي الجديدة "فايف فلو" VIVE Flow التي لا يتجاوز وزنها 190 غراماً والتي تتيح للمستخدم قضاء أوقات من الهدوء والرفاهية في العالم الافتراضي وذلك حصرياً من خلال الطلب المسبق من شركة "اتصالات" الإماراتية وبدءاً من الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، فيما ستتوفر النظارة للبيع بداية من الأسبوع الثالث من الشهر نفسه.

وتعتبر "فايف فلو" نظارة افتراضية مدمجة بعدستين زجاجيتين وخفيف الوزن تنقل مرتديها إلى حيث يريدون متى ما أرادوا، فيما تتميز هذا النظارة براحة وسهولة الاستخدام.

ويمكن من خلال تطبيق "فايف بورت" في النظارة الانغماس في تجربة تطبيقات افتراضية مثل Meditation 2.0 أو TRIPP، أو الاستمتاع بالقيادة في رحلة خيالية مذهلة على الطريق 66 مع سلسلة MyndVR الأصلية "طريق لا يُنسى".

ونمكن النظارة المستخدم كذلك من مشاهدة التلفزيون أو الأفلام على شاشة واقع افتراضي شخصية بحجم السينما وتنشيط عقولهم باستخدام تطبيقات تدريب الدماغ والتعاون والتواصل الاجتماعي مع الزملاء والأصدقاء عبر تطبيق "فايف سينك" VIVE Sync.

وقالت شير وانج، رئيسة شركة "إتش تي سي" ومديرتها التنفيذية: "من خلال "فايف فلو"، تمكنت "إتش تي سي" من تحويل مسار التكنولوجيا، للتركيز على مشاعرنا وتمتعنا بالرفاهية ونحن نمارس أنشطتنا، وقد أصبح هذا الأمر محط الأنظار والاهتمام في السنوات القليلة الماضية، حيث يشعر الملايين من الأشخاص بالتوتر كل يوم، لذلك أصبح تخصيص بعض الوقت لتهدئة أذهاننا أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث توفر خلال "فايف فلو" فرصة مثالية للهروب من جدراننا الأربعة والانغماس في أجواء مثالية".

"يمكننا تحسين قدراتنا على التأمل والاسترخاء والاستمتاع أكثر مع فرصة لتدريب عقولنا وعرض برامجنا المفضلة أو حتى مقابلة الأصدقاء أو زملاء العمل في الواقع الافتراضي باستخدام VIVE Sync ، وهو جهاز خفيف الوزن وصغير الحجم بما يكفي ليناسب جيوبنا. يعد جهاز خلال "فايف فلو" المرحلة القادمة من تطور التكنولوجيا، حيث يمكننا من تكوين نظرة أكثر شمولية للكيفية التي يمكننا من خلالها أن نجعل الحياة أفضل. "

وقالت نانيا ريفز، الرئيسة التنفيذية لشركة XR TRIPP الرائدة في مجال خدمات الصحة العامة: "الاسترخاء يعني أشياء مختلفة تبعاً لاختلاف الأشخاص". "من المهم العثور على نسختك الخاصة من الشغف، سواء كان عن طريق التأمل أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب. تعي "إتش تي سي" هذا الأمر جيدا، وتعلم أن بإمكاننا استخدام الواقع الافتراضي بطريقة مفيدة للصحة الوجدانية والعقلية للأشخاص، وهو ما يشعرني شخصيًا بالحماسة الشديدة كما هو الحال مع فريق عملنا بأكمله في شركة. TRIPP

تصميم سلس

وتتميز "فايف فلو" بسهولة الحمل والتنقل وتصميم مريح للوجه ينناسب العديد من أشكال وأحجام الرؤوس المختلفة. كما أن وسادة للوجه مستوحاة من VIVE Focus 3 الشهيرة، مع وصلات مغناطيسية تجعلها بسيطة وسريعة التبديل -مثالية عندما ترغب في مشاركة الآخرين. كما تحتوي "إتش تي سي" على عدسات ديوبتر مدمجة، مما يسمح للمستخدمين بإجراء تعديلات بسهولة للحصول على برامج بصرية غاية في الوضوح. كما أن نظام التبريد النشط يقوم بسحب الهواء الدافئ بعيدًا عن وجهك، مما يجعلك تشعر بالراحة طوال اليوم.

وتفتح "إتش تي سي" سيفتح عوالم جديدة من الخيال أثناء التنقل بطريقة لم تحدث من قبل. حيث يتيح لك مجال الرؤية الواسع للشاشات السينمائية والذي يبلغ 100 درجة أن تنسى نفسك في محتوى بجودة HD، مع شاشة ذات دقة عالية تبلغ 3.2K وتحديث بمعدل 75 هرتز، بالإضافة إلى سماعات محيطية ثلاثية الأبعاد بالكامل توفر صوتًا غامراً، وإمكانية التوصيل بسماعات بلوتوث خارجية.

وتباع "فايف فلو" بسعر 2299 درهمًا إماراتيًا، شاملاً الضريبة. وسوف يتمكن كل شخص يتقدم بطلب مسبق للحصول على جهاز "فايف فلو" من الحصول على الحقيبة الأصلية مجانا.

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