الإمارات توقع اتفاقية خدمات النقل الجوي بصورتها النهائية مع تيمور الشرقية

المصدر: دبي- البيان

وقعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني وتيمور الشرقية، اتفاقية خدمات النقل الجوي بصورتها النهائية لتوطيد علاقات النقل الجوي بين البلدين.

وقع الاتفاقية من جانب الإمارات سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، ومن جانب تيمور الشرقية خوسيه أغوستينو دا سيلفا وزير النقل والمواصلات، وذلك في مقر الهيئة العامة للطيران المدني في دبي.

حضر التوقيع بيدرو دوس ريس، وزير الزراعة ومصايد الأسماك، وجولياو دا سيلفا نائب وزير الخارجية والتعاون في تيمور الشرقية وعبدالله الظاهري سفير الإمارات لدى تيمور الشرقية.

يأتي التوقيع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني لتوسيع شبكة علاقات النقل الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة مع كافة دول العالم، ودعم الناقلات الوطنية لدولة الإمارات، إلى جانب تعزيز الشراكة الاقتصادية والشركات التجارية والسياحة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز