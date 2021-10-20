شراكة بين «سحاب للحلول الذكية» و«سوفت وير إيه جي» لتعزيز حلول التكامل الرقمي لمختلف القطاعات

المصدر: دبي- البيان

أبرمت شركة «سحاب للحلول الذكية»، التابعة لـ «الشارقة لإدارة الأصول»، شراكة استراتيجية مع شركة «سوفت وير إيه جي» خلال فعاليات جيتكس 2021، بهدف تعزيز حلول التكامل الرقمي وتوسيع خيارات تطوير الأعمال والممارسات لمختلف في الإمارات عبر مواكبة أحدث التقنيات التي تطرحها أسواق التكنولوجيا في العالم.

ووقع الاتفاقية أمين الزرعوني، المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكية، ورامي كشلي، نائب رئيس شركة «سوفت وير إيه جي» في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية، ستستفيد شركة «سحاب» من منصات الخدمات الرقمية المتكاملة وتكنولوجيا المعلومات من خلال تكنولوجيات (ARIS) و(Alfabet) و(WebMethods)، لتطوير حلول متعددة الغايات لعملائها، وتعزيز المرونة والسرعة والاستجابة والتحليل والتقييم والتطوير داخل المؤسسات، بالإضافة إلى تطبيق حلول رئيسة أخرى مثل نظام (Cumulocity) لتعزيز استيعاب وتطبيق تكنولوجيا «إنترنت الأشياء» في جميع أرجاء الدولة.

وقال أمين الزرعوني: تركز رسالتنا على استكشاف الحلول الرقمية الرائدة، وتوظيفها لتعزيز عمليات التحول الرقمي، وغالباً ما تكون التحديات التي تواجه مختلف الجهات في رحلة التحول الرقمي كبيرة ومعقدة، وعندما تقترن هذه التحديات مع المشكلات الشائعة في مجال إنترنت الأشياء، يصبح من الصعب جداً التغلب عليها. والجمع بين خبرة شركة سوفتوير إيه جي في مجال التكامل والأعمال وإنترنت الأشياء وخبرة شركة سحاب للحلول الذكية بوصفها شركة متخصصة بتحقيق تكامل أنظمة التحول الرقمي، سيعزز العوامل المحركة للتحول الرقمي، حيث نهدف إلى تطوير مجموعة متنوعة من الخدمات التكنولوجية وغيرها لتكون متاحة أمام المؤسسات والهيئات داخل الدولة، إضافة إلى تقديم وسائل فاعلة من حيث التكلفة لإدارة حلول مجال إنترنت الأشياء.

وقال رامي كشلي: يسرنا أن ننطلق في هذه الرحلة التي ستساهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية المتطورة في الدولة للمواطنين والمقيمين والزوار، إذ تتماشى المبادرات المبتكرة لدولة الإمارات من خلال تبني التكنولوجيا المتطورة مع الأهداف الوطنية للدولة التي تتمثل في استشراف المستقبل وترسيخ مكانتها على المستوى العالمي تحقيقاً للرؤية الموحدة للإمارات. ورسالتنا في شركة سوفتوير إيه جي هي تعزيز قدرة الشركات على التواصل والتكامل، ودمج الخدمات، وتنمية المنظومة التكنولوجية، ويعد الجمع بين خبراتنا مفتاحاً للمؤسسات التي تُسرّع الابتكار وتتبنى اتجاهات التكنولوجيا الناشئة لبناء مدن رقمية في المستقبل، ونحن واثقون من أن هذه الحلول ستمثل منصة قوية لتقديم نظام رقمي بالكامل وتجارب ناجحة في المستقبل.

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