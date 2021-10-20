الحماية التجارية باقتصادية رأس الخيمة تضبط 2837 قطعة مقلدة منذ بداية العام

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف قسم الحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة عن ضبط 2837 قطعة مقلدة، منذ بداية العام الجاري، تصل قيمتها التقديرية إلى 430 ألف درهم.

جاء ذلك نتيجة لتكثيف جهود الرقابة والتفتيش وتركيزها على كامل سلاسل التوريد، وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية اقتصادية رأس الخيمة، وخططها الرامية إلى حماية السوق المحلي من المنتجات المغشوشة والمقلدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على حماية المستهلكين من عملية الغش التجاري، وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية.

وقال فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية: احتلت المواد الغذائية المقلدة (صدارة المنتجات المقلدة)، حيث بلغت 656 قطعة مقلدة، تلتها أدوات التنظيف والتعقيم بــ 225 قطعة مقلدة، و539 قطعة مقلدة للكمامات الطبية، وكذلك المستلزمات الشخصية مثل المحفظة والحقائب الشخصية والساعات اليدوية والأحذية والأكسسوارات والملابس قد بلغت 528 قطعة مقلدة، إلى جانب أكسسوارات الهواتف المتحركة والحاسب الآلي فقد بلغت 200 قطعة، و345 قطعة لمعدات السيارات، و344 قطعة مجوهرات.

وأشار إلى أن القسم حقق نتائج إيجابية في ضبط البضائع المقلدة خلال 2021 في إطار الحفاظ على العلامات التجارية وعدم التعدي عليها، والذي يأتي لتعزيز الحركة الاقتصادية واستدامة تنافسية الأعمال، والعمل بنزاهة وشفافية، للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وغربلة المنتجات المقلدة التي تعمل على استنزاف حقوق أصحاب العلامات التجارية.

وأضاف: إن الدائرة تنفذ حسب خططها السنوية زيارات وحملات تفتيشية بالتعاون المشترك مع مكاتب المحاماة والعلامات التجارية في الدولة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

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