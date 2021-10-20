منصة «الموانئ والجمارك» في جيتكس تستقبل وفوداً محلية وخارجية

المصدر: دبي - البيان

استقبلت منصة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المشاركة في معرض جيتكس للتقنية وفوداً دبلوماسية وتجارية إلى جانب العديد من الشخصيات العامة والمسؤولين ومديري دوائر الجهات الحكومية.

واستعرضت جمارك دبي أمام وفد اقتصادي كندي برئاسة جان فيليب لينتو قنصل عام كندا في دبي، مبادراتها الذكية لدعم التجارة وتسهيل تدفق المسافرين، كما بحث أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي مع الوفد الارتقاء بالعلاقات الثنائية وزيادة التبادل التجاري بين دبي وكندا.

وزار معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي منصة المؤسسة واطلع على المشاريع المبتكرة لجمارك دبي، وبحث مع أحمد محبوب مصبح العلاقات المشتركة بين جمارك دبي وشرطة دبي وتعزيز التعاون الأمني وحماية المجتمع.

وأشاد أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك خلال زيارته للمنصة بالمشاريع المتطورة التي تبتكرها جمارك دبي، حيث استمع لشرح مفصل عن مبادرة «آي بوكس» الصندوق الذكي لحفظ الشحنات التجارية والثمينة التي تكون بصحبة المسافرين القادمين (ترانزيت) الراغبين في إبقائها بمركز جمارك المطار عند الوصول، دون دفع الرسوم الجمركية عليها وإعادة استلامها عبر خدمة التخليص الذاتي وقت مغادرة الدولة.

وقال أحمد محبوب مصبح: جيتكس منصة عالمية للابتكار والتعاون واستشراف المستقبل في قطاع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ودورها في تقديم خدمات نوعية للمتعاملين في الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن نسخة هذا العام حظيت بأهمية كبيرة من حيث عدد العارضين والزوار لتزامنها مع معرض إكسبو.

وأعلنت جمارك دبي عن عدد من المبادرات النوعية لقطاع التفتيش الجمركي والتي تهدف إلى حماية المجتمع والاقتصاد من المواد الممنوعة و المقلدة، انطلاقاً من خطتها الاستراتيجية 2021 – 2026 نحو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً عبر تعزيز كفاءة الاستهداف والتفتيش الجمركي، وقامت الدائرة بعرض مبادرة الآليات الكهربائية وهي سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية صديقة للبيئة تدعم عمليات التفتيش الجمركي على طول مجري خور دبي ومرفأ ديرة وميناء الحمرية بمسافة تقدر بحوالي 14 كيلو متراً، وتم تقسيمها إلى نوعين الأول سيارات التفتيش جمركية تستوعب حتى 4 مفتشين، والنوع الثاني تم تعديلها لوحدة الكلاب الجمركية K9، الداعمة لعمليات التفتيش وتعمل الآليات الجديدة كدوريات أمنية على مدار الساعة، حيث تُمكن المفتشين من كشف وضبط المواد الممنوعة والمقلدة لسهولة تنقلها بين البضائع على الأرصفة وقدرتها على فرض طوق أمني للمناطق الساحلية دون أي ازعاج لزوار هذه المناطق.

واستعرضت جمارك دبي «الغواصة الجمركية» التي اجتذبت العديد من زوار المعرض وهي ابتكار متطور يستكشف بدن السفينة تحت الماء والوصول إلى مناطق يصعب الوصول إليها حيث لديها القدرة على الغوص لمسافة 98 قدماً ومزودة بكاميرا 4K عالية الدقة تمكن المفتشين من الحصول على صور وفيديوهات ثلاثية الأبعاد عالية الجودة وإرسال بث حي لغرف العمليات لاكتشاف المواد الممنوعة والمحظورة التي يتم تهريبها في بدن السفينة الخارجي.

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