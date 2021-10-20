«تريند مايكرو» تكرم مجموعة ماجد الفطيم لإنجازاتها في الأمن السيبراني

المصدر: دبي- البيان

احتفت «تريند مايكرو إنكوربوريتد»، الشركة المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، بالجهود المبذولة من مجموعة ماجد الفطيم، وذلك في إطار التزامها الكبير والمميز بتبني أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني لحماية بيئة تكنولوجيا المعلومات لديها.

وقدمت «تريند مايكرو» جائزة خاصة لمجموعة ماجد الفطيم، على هامش «جيتكس 2021» وتقديراً لإنجازاتها في مجال الأمن السيبراني. وقدم الجائزة معتز بن علي، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة تريند مايكرو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ريتشارد أولوسي، رئيس قسم الأمن والخصوصية في مجموعة ماجد الفطيم.

وتبنت الشركة مجموعة من حلول وابتكارات تريند مايكرو على مدار الأعوام الخمسة الماضية، في إطار مساعيها لحماية عملياتها الإقليمية، فيما تعتزم الشركة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من التعاون مع تريند مايكرو من خلال الاستفادة من منصة Trend Micro Vision One وخدمات XDR المدارة (Managed XDR) لتعزيز وضعها الأمني في الإقليم من خلال التصدي للتهديدات السيبرانية، التي قد تنشأ في المستقبل.

واستطاعت مجموعة ماجد الفطيم تسريع وتيرة رحلة التحول الرقمي الخاصة بها من خلال اختيار تريند مايكرو شريكاً موثوقاً، حيث تمكنت الشركة من حماية أكثر من 10000 جهاز، وما يزيد على 2500 من الخوادم، وعدد من الشبكات. كما تم توظيف حلول تريند مايكرو في الإمارات لتعزيز البنية التحتية الأمنية لـ 17 مركزاً لبيانات مجموعة ماجد الفطيم، فضلاً عن دعمهم بـفرق مراكز العمليات الأمنية وفرق مراكز عمليات البيانات في دبي.

وقال معتز بن علي: استطعنا بالتعاون مع مجموعة الفطيم أن نسطر قصة نجاح مميزة على مدار الأعوام الماضية، لذلك تأتي هذه الجائزة تتويجاً لتميز المجموعة في مجال الأمن السيبراني، الذي نشعر بالفخر بأننا كنا جزءاً منه، والثقة التي حظينا بها من مجموعة الفطيم، التي تعد واحدة من أبرز الشركات في المنطقة، دفعتنا لمواصلة جهودنا للابتكار وتمكين المؤسسات من حماية، وكشف، والاستجابة للتهديدات بصورة أفضل وإتاحة الفرصة للشركات للنجاح في ظل الاقتصاد الرقمي الجديد.

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