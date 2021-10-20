«هب 71» تعلن الفائزين في برنامج «أوت لايرز»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «هب 71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، الفائزين في تحدي «أوت لايرز» Outliers الذين نجحوا في معالجة التحديات التي حددها شركاء Hub71 من الشركات والمؤسسات الحكومية.

وشاركت مواهب من أكثر من 40 دولة في النسخة الأولى من Outliers، وهو مبادرة سنوية تربط رواد الأعمال بالشركات والهيئات الحكومية لتعزيز الابتكار والتصدي للتحديات التي يواجهها القطاع. وتحصل كل شركة ناشئة على منح نقدية تصل إلى 100 ألف درهم لتمويل تطوير مفاهيمها التي ستعالج بها تحديات أبرز الشركات والشركاء الحكوميين في أبوظبي.

وأطلقت Hub71 البرنامج لتسهيل وصول رواد الأعمال إلى الأسواق حول العالم من أجل معالجة التحديات التي حددها بنك أبوظبي التجاري، ودائرة الصحة - أبوظبي، والاتحاد للطيران، وبنك المشرق، وماستركارد، وتاليس. واستهدف كل تحدّ الشركات الناشئة التي أثبتت منتجاتها أنها قابلة للتسويق والطرح في السوق. وتمّ تحديد ستة تحديات واختيار 7 شركات ناشئة لبناء وتطوير مفاهيمها. وستعمل كل واحدة منها مع شركائها لتطوير منتجاتها التكنولوجية في Hub71 وطرحها في السوق.

وأطلق بنك أبوظبي التجاري تحدياً يتمثّل بتطوير محرك توقّعيّ قائم على الذكاء الاصطناعي يحّسن التوصيات المقدمة للعملاء بناءً على تفضيلاتهم الفردية. ومن هذا المنطلق، طورت شركة Genify المتخصصة بحلول الذكاء الاصطناعي التي تستهدف البنوك، ومقرها الإمارات، محرك توصيات متطوراً، وأعدّت خطة تنفيذ مفصلة أدت إلى اختيارها من بنك أبوظبي التجاري.

ولجأت دائرة الصحة بأبوظبي إلى البراعة البشرية والتقنيات المتقدمة للحدّ من انتشار الأمراض المعدية. واختارت الدائرة شركة Alliance Care Technologies في الإمارات التي توفر أدوات تحليلية وإنتاجية للمستشفيات والأطباء والمرضى من أجل تعزيز الجودة والكفاءة ونتائج المرضى. وستطبّق الشركة الناشئة حلّ S3 ACT الذي يشمل الكشف المبكر عن مسببات الأمراض، واستخراج بيانات المريض المشفرة ومحجوبة الهوية، والتعرف على الأنماط والتحليلات التوقّعية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وبحثت الاتحاد للطيران عن طرق لإدارة وتوسيع نطاق قبولها لأشكال مختلفة من الدفع في الأسواق التي تخدمها. والهدف من ذلك تزويد الضيوف بمرونة مستمرة في اختيار وسيلة دفعهم المفضلة عند حجز التذاكر وشراء الخدمات. واختارت الناقلة BridgerPay، وهي منصة دفع ذكية من قبرص تركز على ربط التجار ومزودي خدمات الدفع من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

كما اختار بنك المشرق شركتين فائزتين في التحدي المتمثّل بأن يصبح شريك خدمات قيمة مضافة وهما Zoko و Letswork. وتسهّل Zoko الهندية على التجار عبر الإنترنت إجراء المبيعات والتسويق ودعم العملاء باستخدام تطبيق «واتساب». وانضمت الشركة الناشئة منذ ذلك الحين إلى Hub71 للاستفادة من حوافزها المرنة الجديدة. كما اختار البنك Letswork، وهي شركة ناشئة معنية بمستقبل مساحات العمل المشتركة.

وتعهدت ماستركارد عام 2020 بتقديم مبلغ 250 مليون دولار والتزمت بربط 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم على مستوى العالم بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025. وأطلقت في إطار هذه الجهود مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفريقيا من ماستركارد. واختارت ماستركارد شركة SEDRA التي توفر حلول مدفوعات وبرامج متطورة للمؤسسات تسهم في تبسيط خدماتها باستخدام تقنية البلوك تشين والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وتحليلات وعلم البيانات.

وطلبت تاليس من الشركات الناشئة تطوير روبوت دردشة مفعّل بالصوت ولا يستلزم استخدام اليدين لتوجيه الخبراء أثناء إجراءات صيانة الرادار. واختارت AR Engineering، وهي شركة مقرها الإمارات توفر حلول واقع معزز تفاعلي وواقع افتراضي ومختلط وممتد لتحسين تجربة المستخدم. وعرضت Hub71 وشركاؤها في فعالية «جيتكس فيوتشر ستارز» الشركات الناشئة الفائزة، وألقت الضوء على حلولها المبتكرة التي سيجري تطويرها لمعالجة كل تحدّ.

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