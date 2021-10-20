نجاح أول حملة سحوبات للربط الإلكتروني بين منصة «سحوبات دبي» وشركة آي ديلز

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي عن نجاح أول حملة سحوبات تتم على منصة «سحوبات دبي»، المبتكرة والمتكاملة في إدارة السحوبات الترويجية وحملات امسح واربح في دبي والتي تم إطلاقها خلال الربع الثاني من عام 2021. جاء ذلك في أعقاب نجاح الربط الإلكتروني بين المنصة وشركة آي ديلز idealz، حيث تمت إجراءات السحب والإعلان عن الفائزين.

وتوفر منصة «سحوبات دبي» كافة الأدوات والخصائص والمميزات التي تضمن إدارة وتنفيذ الحملات إلكترونياً دون الحاجة لطباعة الكوبونات الورقية ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات حكومة دبي للتحول الذكي، وكجزء من تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات غير الورقية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة (كوفيد 19).

وتم تصميم وتطوير منصة «سحوبات دبي» بحيث يتم توفير خيار الربط الإلكتروني للتجار والمجموعات التجارية والبنوك والمصارف وغيرها من الشركات التي تمتلك أنظمة إلكترونية خاصة بها، حيث يتم ربط الأنظمة بمنصة سحوبات دبي بآلية سهلة وبخطوات مؤتمتة ويتم استخدام منصة سحوبات دبي في إصدار الكوبونات وإجراء عملية السحب بهدف زيادة ثقة المستهلكين بالسحوبات والحملات الترويجية في إمارة دبي، إضافة إلى أتمتة متكاملة لخطوات تنفيذ السحوبات وحملات امسح واربح دون الحاجة لزيارة مفتش اقتصادية دبي لمقر الشركة أو موقع السحب.

وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: تعد منصة «سحوبات دبي» نافذة شفافة ومريحة تسعى اقتصادية دبي من خلالها لتلبية احتياجات التجار وتسهيل رحلة المستهلكين. والسحوبات والعروض الترويجية جزء لا يتجزأ من رحلة التسوق في دبي، وإجراؤها إلكترونياً يعزز تجربة العملاء الفريدة التي نسعى جاهدين لتوفيرها. وتتوافق منصة «سحوبات دبي» مع الأهداف الإستراتيجية لحكومة دبي لزيادة ثقة المستهلكين وإسعادهم.

وقال جاد توبايلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آي ديلز: سعدنا بالتعاون والعمل عن كثب مع اقتصادية دبي في هذا المشروع. ولا تعتبر سحوبات دبي منصة تسهل إدارة حملات الجوائز بطريقة فعالة وصديقة للبيئة فحسب، لكنها تساعد أيضاً في تعزيز ثقة المستهلك في مصداقية مثل هذه الحملات.

وتعد منصة «سحوبات دبي» خدمة ذات قيمة مضافة للمتعاملين، من شأنها تعزيز مزاولة الأعمال ودعم تجار التجزئة في تطوير أعمالهم. وتوفر المنصة الرقمية الفرصة للتجار للترويج عن منتجاتهم وخدماتهم من خلال السحوبات الترويجية بتقليل تكلفة هذه الحملات وأتمتة الإجراءات والخطوات الخاصة بها، وإتاحتها لكافة الشركات التجارية بمختلف أحجامها.

ويمكن للمستهلكين استخدام الموقع الإلكتروني https://dubairaffles.dubaided.gov.ae أو التطبيق الذكي Dubai Raffles المتوفر على آبل ستور وأندرويد للاطلاع على جميع السحوبات الترويجية التي تم الاشتراك بها، وعدد الكوبونات وفرص الفوز، والإعلان عن الكوبونات الفائزة والجوائز، وآلية استلام الجوائز وغيرها من التفاصيل التي تضمن للمستهلك حقوقه.

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