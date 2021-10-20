«الخليج للاستثمار الإسلامي» تفتتح مكتبًا في بنغالورو بالهند

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، وهي شركة خدمات ماليّة تتخذ من الإمارات مقرًا لها ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولديها أكثر من ملياري دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، دخول ولاية كارناتاكا في الهند لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين الهند والإمارات.

وستفتتح الشركة مكتباً لها في بنغالورو. يعتبر النهج الاستثماري الذي تتبعه الخليج للاستثمار الإسلامي في الهند غير متخصّصة في قطاع واحد وتخطط الشركة لاستثمار 500 مليون دولار إضافية في الهند في السنوات الثلاث المقبلة. وتحرص الشركة على عقد الشراكات مع الشركات الهندية الناشئة والشركات النامية ضمن خطط التوسع في الشرق الأوسط، وهي منفتحة على التعاون مع المستثمرين الهنود أو العالميين في الاستثمارات الهندية المستقبلية.

وقال الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند في دبي: يسعدنا إعلان شركة الخليج للاستثمار الإسلامي افتتاح مكتبا لها في بنغالورو، في كارناتاكا، الولاية الشريكة في جناح الهند في إكسبو 2020 دبي وهي عاصمة الشركات الناشئة في آسيا. وتضم بنغالورو 40٪ من شركات «يونيكورن» التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار في الهند. وتُعتبر الإمارات شريكًا مهمًا في بروز الهند كوجهة استثمارية وفي رؤيتها لتصبح اقتصادًا بقيمة 5 تريليونات دولار.

وفي بيان مشترك، قال محمد الحسن وبانكاج جوبتا، الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي: يُسعدنا أن نعلن رسميًا خططنا لإنشاء مكتب لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي في عاصمة التكنولوجيا الهندية في بنغالورو. وتمثل الهند وجهة استثمارية رئيسية لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، ويظهر هذا التوسع التزامنا بالاستثمارات المستقبلية في مجال الشركات الناشئة المُزدهرة في البلاد والمشاريع عالية النمو. نظرًا لنجاح جولات الاستثمار الأولية عبر سلسلة محفظة النمو الهندية، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 1000 كرور روبية هندية، فإننا نتطلع إلى توسيع بصمتنا في الهند والمساهمة بشكل استراتيجي في تعزيز الاستثمار بين الهند والإمارات.

وفي 2020، برزت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي للمرّة الأولى في الاستثمار الهندي مع محفظة نمو الهند (IGP-I) التي تضم استثمارات كبيرة في حصص مصغّرة ضمن محفظة لشركات الرعاية الصحيّة، بما في ذلك سلسلة من المستشفيات متعددة التخصصات وشركة التشخيص المختبرية الرائدة في البلاد.

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