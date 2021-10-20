ندوة حول تعديلات مدونة قواعد المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين المتعلقة بالرسوم

المصدر: دبي - البيان

استضافت سلطة دبي للخدمات المالية، إلى جانب جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الإمارات، ومجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين، ندوة عبر الإنترنت حول الخدمات غير التوكيدية في الشرق الأوسط والتعديلات المدخلة على قواعد المجلس فيما يتعلق بالرسوم.

وقال د. ستافروس توماداكيس، رئيس مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين: تمثل مراجعة الخدمات غير التوكيدية والرسوم التي تم إدخالها مؤخراً على مدونة قواعد المجلس خطوة هامة نحو تحقيق الصالح العام، وذلك من خلال رفع معايير الاستقلالية المطلوبة من المدققين على مستوى العالم، لا سيما في عمليات التدقيق على كيانات المصلحة العامة. وأود الإشادة هنا بسلطة دبي للخدمات المالية وجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات لاستضافتهما هذه الندوة في الشرق الأوسط لتناول هذه الأحكام النهائية الهامة جداً.

وسلط إف. كريستوفر كالابيا، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، على النمو الذي حققه مركز دبي المالي العالمي وسط هذه الفترة المليئة بالتحديات، وعلى أهمية التقيد بالأخلاقيات المهنية، قائلاً: يعد الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية قيمة أساسية لسلطة دبي للخدمات المالية وهو مبدأ جوهري لضمان نزاهة الخدمات المالية والخدمات المساعدة في أو من مركز دبي المالي العالمي، ويلعب المدققون دوراً أساسياً في ضمان تحقيق ذلك. وستعزز هذه التعديلات على قواعد مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين من استقلالية المدققين الحسابيين.

واستعرضت كارولين لي، نائبة رئيس مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين، والمستشار الفني، ديفيد كلارك، المراجعات المدخلة على أحكام الخدمات التوكيدية وعلى الرسوم في مدونة قواعد المجلس، والتي ترفع بشكل كبير المعايير الخاصة باستقلالية المدققين.

وقال رياض المبارك، الرئيس الفخري لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات في الإمارات: يسعدنا دخول الجمعية في شراكة مع مجلس المعايير الأخلاقية الدولية للمحاسبين وسلطة دبي للخدمات المالية لتقديم هذه الندوة الهامة للمجتمع المهني في الإمارات والشرق الأوسط. وتعتبر التعديلات على أحكام الخدمات غير التوكيدية والرسوم في مدونة قواعد المجلس في غاية الأهمية، ويتوجب على جميع المحاسبين المهنيين الامتثال لها. من جهتنا، ستستمر الجمعية في لعب دور محوري كهيئة وطنية مهنية للمحاسبين في الإمارات. وقد حضر الحدث أكثر من 200 خبير محاسبة من 28 دولة. ولضمان سلامة جميع المشاركين، تمت استضافة هذا الحدث افتراضياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز