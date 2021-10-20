«مالية عجمان» تطلق «روبوتات فرسان» لأتمتة خدماتها وعملياتها الداخلية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة المالية في عجمان «روبوتات فرسان» وهي تطبيق لأدوات الذكاء الاصطناعي «RPA» لأتمتة عمليات مراقبة الأداء المالي للحكومة «الترمومتر المالي»، إدارة الجدول الزمني لإعداد الخطط المالية والموازنات، مطابقة النفقات بنظام موارد مع نظام التخطيط والتحليل المالي الذكي، وأخيراً إدارة تنفيذ المناقلات والاعتمادات الإضافية على الموازنة الحكومية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدائرة في معرض جيتكس 2021، حيث تؤكد مبادراتها المتنوعة ومشاريعها المبتكرة سعيها إلى مواكبة التطورات المستمرة في التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي. وتعكس مشاركة الدائرة جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل المالي، بما يتيح للموظفين التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى، ويضمن سلامة بيانات الأداء المالي لحكومة عجمان.

ويأتي إطلاق البرامج الربوتية «روبوتات فرسان» في إطار حرص الدائرة على دعم رؤية إمارة عجمان في تحقيق التحول الرقمي، حيث أشار متخصصون في الدائرة إلى أن التقنيات المستخدمة في هذا التطبيق تعد من أحدث الوسائل التكنولوجية والأدوات الفريدة لتلبية الطلبات الملحة وتقليل نسبة الخطأ البشري، وبالتالي زيادة الإنتاجية.

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية بعجمان: لطالما ركزت الدائرة جهودها على أتمتة عملياتها وخدماتها لتسهيل الإجراءات وضمان أفضل مستويات الجودة والأداء في العمل المالي. لذلك قمنا بإطلاق «روبوتات فرسان» التي توظف تقنيات رقمية وفق أعلى المعايير العالمية، الأمر الذي يعكس استراتيجية الدائرة التي تسعى إلى دعم رؤية القيادة الرشيدة بإمارة عجمان ومسايرة الدائرة لأفضل الممارسات في أتمتة الخدمات الحكومية.

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