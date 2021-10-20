«الاتحادي للتنافسية والإحصاء» يطلق في جيتكس منصة رقمية متكاملة للبيانات الذكية

المصدر: دبي- البيان

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، خلال مشاركته في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال 2021»، إطلاق المنصة الوطنية لتمكين البيانات (The Enabler)، التي تهدف للمساهمة في تعزيز الاستفادة من البيانات الإحصائية الرسمية، وتتيح للجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع الوصول للبيانات الإحصائية الخاصة بدولة الإمارات، إضافة إلى ما يصدره المركز من منتجات البيانات الرقمية، ضمن أعلى مستويات الأمان والمرونة والجودة والسرعة.

كما تتميز المنصة بالقابلية للتوسع لتلبي احتياجات صنّاع القرار، والجهات الحكومية لأحدث البيانات الوطنية المتاحة ضمن 25 شاشة تفاعلية، يمكن تخصيصها حسب الحاجة، مع قابلية تامة للتوسع في حجم ونوعية البيانات لتلبية المتطلبات المستقبلية.

وقالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: يعد وجود منصة وطنية معتمدة لتوفير المنتجات الرقمية للبيانات الإحصائية وبالشكل الأمثل، واجباً وطنياً يؤكد التزامنا في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بمواكبة وتعزيز التحول الرقمي، في إطار الرؤية التنموية الطموحة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ويترجم سعي الحكومة للتركيز على أهمية الإحصاءات والبيانات في دعم اتخاذ القرار، ويأتي التزامنا بتطوير منصات تفاعلية للبيانات والخرائط الجيومكانية، لإدراكنا لما ستوفره من أرقام وبيانات تسهم في تحقيق الخطط التنموية للحكومة على المدى القريب والبعيد، وتعزيز بناء قاعدة معرفية وطنية في مجال البيانات والإحصاءات، وتوفر تداولاً مرناً وسريعاً لمنتجات البيانات الرقمية في الدولة.

وأشارت ثريا الهاشمي، المديرة التنفيذية لقطاع تمكين البيانات الرقمية في المركز إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق التواصل المباشر بين منتجي البيانات والمعلومات الإحصائية، وبين الجهات المستفيدة منها، وقالت: إن إطلاق المنصة ضمن فعاليات «جيتكس غلوبال 2021»، يعكس أهمية هذا المعرض العالمي وما يمثله من ملتقى فريداً لمنتجي ومستخدمي أحدث الحلول الرقمية في العالم، وكونه بيئة مثالية للإعلان عن منصة ذكية توفّر أحدث البيانات الإحصائية المحدّثة والمعتمدة.

وتتميز المنصة بكونها قابلة لتعديل واجهات الاستخدام، وتنوع طرق عرض البيانات حسب حاجة المستخدم، وتوفير أدوات للبحث بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات المطلوبة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال أمن وإتاحة البيانات، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الدقة والسرعة، والانتظام الزمني في إدارة البيانات الوطنية.

خرائط بيانية وحلول مبتكرة

كما أطلق المركز في «جيتكس غلوبال 2021» المزيد من الخرائط الجيومكانية، التي توفر بيانات دقيقة ومحدثة حول العديد من القطاعات الحيوية، كالصحة والتعليم والتجارة وغيرها. وكان المركز أطلق مشروع الخريطة الموحدة 1Map، وهو مشروع وطني مبني على الشراكات المؤسسية لتطوير منصة بيانات جيومكانية تدمج البيانات الجغرافية مع المعلومات الإحصائية، لتنتج خرائط بيانات بإحصاءات رسمية، يتم تطويرها بالاستفادة من الجغرافيا المكانية والذكاء الاصطناعي.

كذلك، يستعرض المركز عبر منصته في «جيتكس غلوبال»، المنصة المطّورة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة للإمارات UAE Data Hub، التي تهدف إلى رصد وتسجيل ما تحرزه الدولة من تقدم، وما تنفذه من مبادرات في ما يخص أهداف التنمية المستدامة، وبشكل يماثل من حيث المفهوم والغاية منصة البيانات المفتوحة التابعة للأمم المتحدة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.

وبدأت الإمارات في نشر هذه البيانات على منصة الأمم المتحدة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة في فبراير 2019، ما جعلها ثاني دولة في العالم، وأول دولة في المنطقة نشراً للبيانات والإحصاءات ذات الصلة. وقدم المركز خلال «جيتكس غلوبال»، منصة «أرقام الإمارات» UAE.STAT، التي اعتمد فيها معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف نشر البيانات الإحصائية الرسمية للدولة، وتوفيرها عبر سلاسل زمنية.

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