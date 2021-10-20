مهرجان للفواكه التايلاندية بـ«سوق المرفأ» في عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

تشهد عطلة نهاية هذا الأسبوع مهرجاناً للفواكه التايلاندية في «سوق المرفأ» بـ«جزر ديرة»، السوق الجديد على الواجهة البحرية والسوق التجاري التابع لـ«نخيل». ويمكن الاستمتاع بمذاقات ونكهات السوق التايلاندي اعتباراً من اليوم ولغاية السبت 23 أكتوبر من الساعة 4 من بعد الظهر ولغاية الساعة 10 ليلاً.

وتشارك في المهرجان سلسلة متنوعة من المطاعم والمقاهي المنتشرة في المكان. ويتضمن الحدث عروضاً من الرقصات التايلاندية وورش نحت وزخرفة على أنواع متعددة من الفواكه. وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في «نخيل»: يشكل مهرجان الفواكه التايلاندية في «سوق المرفأ» جزءاً من برنامج فعالياتنا المتنوعة في أحدث وجهاتنا. ونتطلع إلى الترحيب بالزوار من أجل الاستمتاع بتجربة تايلاندية حقيقية حافلة بالمأكولات والترفيه والتسوق. وهذا المهرجان يؤكد على التزامنا بتقديم تجارب جديدة وفريدة من نوعها في جميع وجهاتنا المنتشرة في دبي، وذلك تزامناً مع انطلاق موسم غني بالفعاليات والأنشطة التفاعلية المسلّية التي تركز على الأسرة.

قال توني أكافوت تانجسيليكوسونونج، الرئيس التنفيذي لسوق تايلاند في «سوق المرفأ»: يسرّنا أن نطلق مهرجان الفواكه التايلاندية الذي يوفر فرصة مميزة لاستكشاف العروض الثقافية في تايلاند. ونتطلع إلى الترحيب بالزوار في هذا السوق ومشاركة أفضل ما في تايلاند معهم.

ويضم «سوق المرفأ» حالياً أكثر من 700 متجر، وسيتم افتتاح 300 متجر آخر خلال الشهر المقبل. ويفتح «سوق المرفأ» أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 ليلاً من الأحد ولغاية الأربعاء، ومن الساعة 2 من بعد الظهر ولغاية الساعة 12 عند منتصف الليل يوم الجمعة، في حين يفتح أبوابه يومي الخميس والسبت من 10 صباحاً ولغاية منتصف الليل.

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