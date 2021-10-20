«مبادرة بيرل» تطلق برنامج «الحوكمة بقطاع التكنولوجيا»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «مبادرة بيرل»، المنظمة غير الربحية الرائدة المكرسة لتعزيز الحوكمة والشفافية المؤسسية في منطقة الخليج العربي، إطلاق برنامج «الحوكمة في قطاع التكنولوجيا» بالتعاون مع «لتس ورك». ويهدف البرنامج إلى تمكين شركات التكنولوجيا ودعمها في مواكبة أحدث أُطُر الحوكمة المؤسسية؛ وتحديد التحديات في مجال حوكمة البيانات ومعالجتها؛ وتبادل المعرفة والخبرات عن السياسات العامة المعنية باستخدام التكنولوجيا لدى الشركات بمختلف أنواعها ومجالاتها.

سجَّلت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2020 استثماراتٍ تفوق مليار دولار، بنمو نسبته 13% على أساس سنوي. وفي دبي، بلغ حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة 3.6 مليارات دولار خلال النصف الأول 2020، ووصلت استثمارات رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة إلى 200 مليون دولار. وشهدت السعودية ارتفاعاً في معدل نمو أنشطة الشركات الناشئة من 14% في 2019 إلى 17% في 2020، وذلك رغم تداعيات الجائحة. ومع هذه المستويات التي شهدها السوق وتنامي الإقبال على العمل مع الشركات الناشئة، تتزايد أهمية دعم الشركات الناشئة في تبني أطر الحوكمة الفعالة.

شارك في الجلسة الأولى من الندوة عددٌ من قادة الأعمال وممثلي «لتس ورك»، حيث تبادلوا الرؤى والأفكار عن العمليات الأساسية للحوكمة الداخلية، وناقشوا المبادرات الكفيلة بضمان المرونة والربحية المؤسسية خلال الجائحة، مع التركيز على التحديات المختلفة التي يمكن أن تواجهها الشركات الناشئة التكنولوجية في تنفيذها لأطر الحوكمة المؤسسية.

وقال عمر المهيري المؤسس الشريك لدى «لتس ورك»: تظهر العديد من الدراسات أن الشركات الناشئة التي تتبع أطر حوكمة قويمة تكون أكثر استقراراً وموثوقيةً وأشد قدرة على تحقيق الأرباح، والشركات التي تتبنى منظومة حوكمة متينة وفعالة هي أكثر استقطاباً للمستثمرين المحتملين. وبهذا البرنامج الذي ننفذه بشراكة مع مبادرة بيرل، نأمل أن تتمكن الشركات الناشئة ومجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة والمنطقة من تبني أطر حوكمة أكثر مرونة وموثوقية.

وقالت رانيا سعداوي، المدير التنفيذي لـ«مبادرة بيرل»: نطمح بهذا البرنامج إلى رفع مستوى الوعي لدى الشركات التكنولوجية الناشئة بأهمية تبني أطر حوكمة فعالة لتعزيز كفاءتها المؤسسية، لا سيما مع الارتفاع الشديد في عدد الشركات الناشئة في القطاع التكنولوجي بالمنطقة. وتحقق الحوكمة الفعالة بالموازنة بين الابتكار والنمو وإدارة المخاطر والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، وبشراكتنا مع «لتس ورك»، نهدف إلى تمكين شركات التكنولوجيا الناشئة ودعمها في إرساء هيكلية مؤسسية مرنة ومتوازنة.

ويتضمن المشروع سلسلةً من الندوات الافتراضية، إلى جانب دراسة نموذجية عن كيفية بناء شركات أقوى وأفضل. وتسلط الدراسة الأولى الضوء على «لتس ورك»، وهي شركةٌ إماراتية ناشئة متخصصة في التكنولوجيا، نجحت في تحقيق نموٍ لافت على مدى السنوات الخمس الماضية، وأثبتت مرونتها وامتثالها لأُطُر الحوكمة الفعالة خلال الجائحة.

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