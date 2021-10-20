أرباح الإمارات الإسلامي تشهد ارتفاعاً قوياً لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021

ارتفع صافي أرباح الإمارات الإسلامي بقوة إلى 804 مليون درهم لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021 نتيجة تحسن الدخل غير الممول والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، وهو ما يعكس تحسن بيئة الأعمال.

أبرز النتائج المالية للربع الثالث من العام 2021:

- أداء تشغيلي قوي نتيجة ارتفاع الدخل غير الممول وانخفاض تكلفة المخاطر

- ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة 43% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020 على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول

- ارتفعت التكاليف بنسبة 1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وارتفعت بنسبة 8% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020

- انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 83% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق والذي ترافق مع انخفاض في صافي تكلفة المخاطر لتقف عند 73 نقاط أساس

- ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة 94% مقارنة بالربع الثالث من العام 2020

- حقق صافي الربح قفزة نوعية ليصل إلى 804 ملايين درهم على خلفية ارتفاع الدخل غير الممول وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة

- بلغ صافي هامش معدل الربح 2.59%، وذلك في أعقاب استقرار أسعار معدلات الربح في التسعة أشهر الأولى من عام 2021

بفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، استمر الإمارات الإسلامي في تقديم الدعم المستمر إلى متعامليه

- حافظ إجمالي الأصول على مكانته الراسخة بمبلغ 66 مليار درهم ليعكس بذلك قاعدة الأصول القوية

- بلغت الأنشطة التمويلية المدينة 42.4 مليار درهم، مرتفعةً بنسبة 4% عن العام 2020

- بلغت ودائع المتعاملين 48.9 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 4% عن العام 2020، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 76% من إجمالي نسبة الودائع

- جودة الإئتمان: تحسن معدل ذمم الأنشطة التمويلية المتعثرة إلى 8.4% وبقيت نسبة التغطية قوية عند 108%

- رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 19.2% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 20.3%، مركز رأس المال القوي للمصرف

- بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 87%، وهي ضمن النطاق المستهدف من قبل الإدارة

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس الإدارة: إنه من دواعي سرورنا البالغ الإعلان عن تحقيق مجموعة من النتائج المالية القوية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، وهو ما يشير بوضوح إلى الأهمية المتزايدة للخدمات المصرفية الإسلامية.

ونحن في المصرف نتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات الجديدة المتميزة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، ودعم أهداف وتطلعات حكومتنا الرشيدة المتمثلة في جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وفي الوقت الذي تفتح دولة الإمارات العربية المتحدة أبوابها لاستقبال العالم أجمع من خلال معرض إكسبو 2020 دبي، فإنه لفخر لنا أن ندعم هذا الحدث كشريك رسمي للخدمات المصرفية الإسلامية. وبصفته المصرف الإسلامي المفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الإمارات الإسلامي يرى في هذا الحدث التاريخي فرصة قيّمة واستثنائية لتسريع وتيرة التحول إلى هذا النظام المصرفي الأقدم والأوثق صلة بقطاع الخدمات المالية، وتحقيق انتشار أوسع لقيمنا الأخلاقية المرتبطة بهذا القطاع وذلك من خلال الابتكار الرقمي."

وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي: استعاد صافي أرباح الإمارات الإسلامي في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021 زخمه مجدداً ليصل إلى 804 ملايين درهم، مدعوماً بارتفاع الدخل غير الممول وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة.

وباعتباره من اللاعبين الرئيسيين في تطور وازدهار قطاع التمويل الإسلامي عموما، لايزال الإمارات الإسلامي يحافظ على مكانته وحضوره كمؤسسة مالية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا ينعكس على أدائنا المالي.

وحرصاً منا على الارتقاء بتجربة إكسبو 2020 دبي إلى مستوى أعلى، نقدم للمقيمين في الدولة بطاقة ائتمان حصرية محدودة الإصدار معفاة من رسوم الاشتراك السنوي مدى الحياة وهي ذات علامة تجارية مشتركة مع ماستركارد، وذلك لمكافأتهم بامتيازات حصرية خلال هذا الحدث التاريخي. وتنطوي البطاقة على مجموعة استثنائية قيمة من المزايا المتوفرة عن طريق شركاء إكسبو الرئيسيين.

إن تقديم تجربة مصرفية متميزة لمتعاملينا لايزال يشكل محط اهتمام رئيسي لدينا، ولانزال نواصل تحسين عروضنا القيّمة من خلال طرح أفضل الحلول والقنوات الخدمية الرقمية المبتكرة والاستثمار في أحدث التقنيات.

ومن دواعي سرورنا وفخرنا أن نحظى بالتكريم والتقدير مجدداً على التميز في ابتكار منتجاتنا وخدماتنا في قطاع الصيرفة الإسلامية. وفي حين نواصل حفاظنا على التزامنا الراسخ بدعم وتعزيز حضور ومكانة الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيظل تركيزنا الاستراتيجي موجه نحو الخدمات المصرفية الرقمية، وترسيخ مفهوم ثقافة الخدمة وتحفيز مشاركة المتعاملين."

أبرز مؤشرات الأداء الرئيسي

- افتتاح فرع الإمارات الإسلامي في إكسبو 2020 دبي.

- طرح بطاقة ائتمان إكسبو 2020 دبي ماستركارد من الإمارات الإسلامي

- يفخر المصرف بفوزه بالجوائز التقديرية العالمية التالية خلال حفل توزيع "جوائز التمويل الإسلامي 2021" التي تقدمها مجلة "وورلد فاينانس":

- جائزة "أفضل مصرف إسلامي لتجربة المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة"

- جائزة أفضل بطاقة ائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن بطاقة "سكاي واردز بلاك الائتمانية من الإمارات الإسلامي".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز