"فرتيجلوب" تعلن اكتمال عملية الاكتتاب العام بنجاح

المصدر: وام

أعلنت شركة "فرتيجلوب"، التّابعة لـ "أدنوك" و"أو سي آي"، عن اكتمال عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح وعن السعر النهائي للسهم في الطرح.

وأوضح بيان للشركة صادر اليوم، أنه تم تحديد السعر النهائي للسهم عند 2.55 درهم، أي في منتصف النطاق السعري بهدف تشجيع ودعم تداول أسهم الشركة في السوق عند الإدراج.

كما تم تأكيد حجم الطرح بواقع /1,145,582,011/ سهم عادي تمثل 13.8% من إجمالي أسهم ملكية شركة فرتيجلوب. وبهذا يجمع الطرح عائدات إجمالية تفوق 2.9 مليار درهم عند التسوية النهائية للأسهم، مع قيمة سوقية للشركة تقدر بحوالي 21.2 مليار درهم.

وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً خاصة من شريحة المستثمرين في الإمارات والمؤسسات الاستثمارية العالمية المؤهلة للاكتتاب، حيث بلغ الطلب الإجمالي على أسهم الطرح العام أكثر من 64 مليار درهم، أي 22 ضعفا لاجمالي القيمة المستهدفة، وتغطية الاكتتاب أكثر من 32 مرة لشريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة بدون احتساب المستثمرين الرئيسيين الثلاثة الذين تم الإعلان عنهم سابقاً وهم: صندوق أبوظبي للتقاعد وصندوق الثروة السيادية لسنغافورة جي آي سي وانكلوسف كابيتال بارتنرز.

وبعد انتهاء فترة الاكتتاب، تم تحديد حجم الشريحة الأولى /المخصصة للمستثمرين الأفراد في الإمارات/ بنسبة 10% من حجم الطرح، والشريحة الثانية /المخصصة للمؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية المؤهلة/ بنسبة 90% من حجم الطرح. وسيتم إخطار مستثمري الشريحة الأولى بتأكيد التخصيص عبر رسائل نصية يوم 26 أكتوبر 2021.

ويمثل الطرح خطوة جديدة في سجل نجاحات وإنجازات أدنوك و"فرتيجلوب"، وهو يسهم في تعزيز نمو وتوسع أسواق المال المحلية ونمو وتطور الاقتصاد المحلي بما يتماشى مع مبادئ الخمسين لدولة الإمارات التي ترسم مساراً واضحاً للنمو الاقتصادي المستدام.

ومن المتوقع بدء إدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية الساعة 10:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021 وفقاً للقواعد التنظيمية المتبّعة تحت الرمز /FERTIGLOBE/ و/AEF000901015/.

وعند اكتمال الإدارج، تحافظ "أو سي آي" على حصة الأغلبية في شركة فرتيجلوب بشكل غير مباشر، بينما تبلغ حصة أدنوك غير المباشرة /36.2%/ على الأقل من الأسهم.

وتم تعيين "سيتي جروب جلوبال ماركيتس ليمتد"، و"بنك أبوظبي الأول ش.م.ع"، و"إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود" و"مورغان ستانلي آند كو إنترناشيونال" كمنسقين دوليين مشتركين في عملية الاكتتاب. كما تم تعيين شركة "إي إف جي هيرمس الإمارات المحدودة"، وشركة "جولدمان ساكس انترناشيونال"، وشركة "إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي" كمدراء الاكتتاب المشتركين، في حين تم تعيين "بنك أبوظبي الأول ش.م.ع، كبنك استلام الاكتتابات الرئيسي و"بنك المارية المحلي ذ.م.م" كبنك مستلم للاكتتابات.

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