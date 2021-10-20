الإمارات والعراق توقعان اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت الإمارات ممثلة بوزارة المالية اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع جمهورية العراق، وذلك في مقر وزارة المالية في أبوظبي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار، وحماية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة.

ومثل الجانب الإماراتي في التوقيع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، فيما وقع عن الجانب العراقي سها النجار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد يونس الخوري أهمية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع العراق والتي تؤكد سعي البلدين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية، وبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وبما يشجع على نمو الاستثمارات ويحقق المنافع المتبادلة للبلدين الصديقين. ووقعت الإمارات ممثلة بوزارة المالية وقعت على 103 اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم.

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