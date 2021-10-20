283 مليوناً صافي ربح «الإمارات للاتصالات المتكاملة» للربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، نتائجها المالية للربع الثالث 2021، مسجّلةً نمواً ملحوظاً بإجمالي إيراداتها 6.9%، إلى 2.87 مليار درهم، بدفع الطلب المستمر على خدمات النطاق العريض، والأجهزة الذكية المدعومة بـ«الجيل الخامس»، مع استمرار تعافي خدمات الهاتف المتحرك، بفضل نمو طلب مشتركو خدمات الدفع الآجل.

وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، 1.1 مليار درهم، بفعل برامج تحسين كفاءة التكاليف، ما ساعد على احتواء تأثير التكاليف المباشرة على هامش الأرباح. فبلغ الربح الصافي 283 مليوناً، رغم ارتفاع رسوم الاستهلاك والإهلاك.

وارتفع إجمالي الإيرادات للربع الثالث 6.9%، على أساس سنوي، لتصل إلى 2.87 مليار درهم. وحققت إيرادات خدمات الهاتف الثابت نمواً بنسبة 14.7%، لتصل إلى 731 مليون درهم، مع استمرار شريحتي العملاء من الأفراد والمؤسسات، في إظهار أداء جيد.

وارتفعت إيرادات الخدمات الأخرى بنسبة 16.6%، لتصل إلى 839 مليون درهم، نتيجة تضاعف مبيعات الأجهزة الذكية، وإيرادات البيع بالجملة. وأدى الانتعاش الذي شهدته شريحة خدمات الدفع الآجل، إلى تعافي إيرادات الهاتف المتحرك، لتصل إلى 1.3 مليار درهم.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يسرنا رؤية التحسن الملحوظ بثقة عملائنا من الأفراد والشركات، خلال الربع الثالث، إضافة إلى النتائج المشجعة والقوية، التي واصلت شريحة خدمات الهاتف الثابت تسجيلها خلال الربع المنصرم، حيث بلغ عدد المشتركين الجدد في خدمات النطاق العريض، 52 ألف مشترك، نتيجة الخدمات المحسنة التي طرحناها. كما لاحظنا في الربع الثالث انتعاشاً في الطلب على خدمات الهاتف الثابت من جانب عملائنا من المؤسسات.

قاعدة المشتركين

بلغت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك 6.5 ملايين مشترك، وكان هناك زخم تجاري مستدام في شريحة خدمات الهاتف الثابت، عبر فئات المنتجات المختلفة، وبلغت قاعدة مشتركين خدمات النطاق العريض، مع نهاية الربع الثالث، 331 ألف، مع تعافي الطلب من قطاع الأعمال.

وحققت الاستثمارات التي ضختها الشركة خلال الفترة الماضية، نتائج لافتة، لا سيما على صعيد توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس، التي تغطي حالياً أكثر من 90 % من سكان الإمارات.

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