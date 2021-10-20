رفع تملك الأجانب بـ «الشارقة الإسلامي»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، أن مجلس إدارته وافق على رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهم المصرف إلى 40 % تمهيداً للعرض على الجمعية العمومية للمصرف لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب القوي من المستثمرين، بما يؤشر على مدى وعمق ثقتهم بالمصرف وطموحاته واستراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها.

وأعلن المصرف ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 29.6٪، لتبلغ 458 مليون درهم، عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بـ 353.4 مليون درهم عن الفترة المقابلة من العام السابق، ما انعكس على ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 29.3 ٪، حيث بلغت 652.9 مليون درهم بنهاية سبتمبر مقابل 504.8 ملايين درهم عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وأكد محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي للمصرف: أظهر المستثمرون من مختلف أنحاء العالم ثقة قوية في أسواق المال بالدولة عموماً، ومصرف الشارقة الإسلامي خصوصاً، حيث شهد المصرف تحسناً ملحوظاً بأداء سعر السهم منذ بداية العام.

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