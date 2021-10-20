اتفاقية بين «دبي المالي العالمي» و«ستارت أب نيشن»

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة «ستارت أب نيشن سنترال» غير الربحية، التي تتخذ من تل أبيب مقراً لها، توقيع اتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل لدعم قطاع الابتكار.

وخلال حفل توقيع بمركز دبي المالي العالمي، وقع سلمان جيفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وإليران إليمالك، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية في «ستارت أب نيشن سنترال» الاتفاقية، حيث تعهد الطرفان بالعمل معاً على تعزيز علاقات الأعمال التي تصب في مصلحة البلدين، خاصة في مجالي التكنولوجيا المالية والأمن الرقمي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «بصفته مركزاً رائداً للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة، يحظى المركز بمكانة مرموقة في مجال تعزيز ودعم الشركات المبدعة، التي تتمتع بإمكانات ستضعها مستقبلاً على عرش قطاع التكنولوجيا في المنطقة. وشراكتنا مع «ستارت أب نيشن سنترال» سوف تمكننا من ترسيخ ثقافة التعاون بين روّاد الأعمال والمبدعين في البلدين، فضلاً عن دعم بناء منظومة حيوية للنهوض بقطاع التكنولوجيا المالية».

وقال آفي حسون، الرئيس التنفيذي لشركة «ستارت أب نيشن سنترال»: «عقب مرور عام على توقيع (اتفاق إبراهام»، نعتبر اتفاقية اليوم دليلاً على جهود دبلوماسية الابتكار المبذولة في المنطقة. ونعتقد أنها سوف توفر منصة ممتازة لدعم علاقات التعاون المستقبلية، وتحويل الأفكار والرؤى السامية لقادة الدول إلى واقع ملموس».

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