«دبي الجنوب للعقارات» تطلق مشروع «ذا أفنيو»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت دبي الجنوب للعقارات إطلاق مشروع «ذا أفنيو» الذي يتألف من عدد محدود من قطع الأراضي المطروحة بنظام التملك الحر. ويمكن للمستثمرين شراء قطع الأراضي وفق خطة دفع محددة، ومن ثم تطويرها للاستخدام التجاري.

ويأتي هذا الإطلاق في أعقاب التطور الهائل في دبي الجنوب، بالإضافة إلى إنجاز عمليات البيع الناجحة للعديد من مشاريع التملك الحر، فضلاً عن مبيعات قطع الأراضي للأغراض السكنية في المنطقة السكنية، التي أطلقتها الشركة في وقت سابق.

وتتنوع المساحات المتاحة، حيث تتراوح قطع الأراضي من 30,000 إلى 55,000 قدم مربعة، بينما تتراوح المساحات المبنية من 50,000 إلى 90,000 قدم مربعة، بأسعار تنافسية مقارنة بالأسعار السائدة في السوق، وتبدأ من 250 درهماً للقدم المربعة على أساس المساحة المبنية. وستقدم دبي الجنوب للعقارات أيضاً خطة سداد تصل إلى 3 سنوات.

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