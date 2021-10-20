وفد إسرائيلي يبحث في أبوظبي تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت بعثة تجارية إسرائيلية زيارة استمرت يومين إلى إمارة أبوظبي كجزء من الوفد التجاري الأوسع «ما وراء الأعمال 2» الذي نظمه معهد إسرائيل للتصدير وبنك هبوعليم بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار.

وقام أكثر من 250 رجل أعمال ومستثمراً إسرائيلياً بجولة في أبوظبي يومي 17 و18 أكتوبر، التقوا خلالها نظراءهم من كبار المسؤولين من منظومة الأعمال في الإمارة، وتعرفوا على الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها أبوظبي التي تمثل نقطة انطلاق قوية لتطوير الأعمال وتنميتها في المنطقة بشكل أوسع.

آفاق التعاون

وقال محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تتشارك أبوظبي وإسرائيل بأفكارهما لتسخير الإبداع والابتكار لتحقيق التقدم والازدهار في المنطقة، وتعملان للاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق هذا الهدف.

شهدنا على مدار اليومين الماضيين التزاماً بتعزيز آفاق التعاون التجاري المشترك، إذ تتمتع قطاعات الأعمال التي تركز على الابتكار في أبوظبي، مثل الخدمات المالية والطاقة والرعاية الصحية، بالموارد والبنية التحتية المتقدمة وتوفر العديد من الفرص التي تدعم طموحات الشركات الإسرائيلية التي تتطلع لتنمية أعمالها في المنطقة وخارجها».

قال دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي لبنك «هبوعليم»: «سعداء بمواصلة البنك جهوده الرائدة لتأسيس أعماله في الأسواق الجديدة. لقد تبنى بنك «هبوعليم» إستراتيجية ريادة تأسيس الأعمال في دول الخليج، وسيسهم الوفد التجاري الحالي في تعزيز العلاقات مع أبوظبي، التي تُعرف بكونها واحدة من أهم المراكز العالمية في مجالات التمويل والتجارة والتكنولوجيا المتقدمة».

وقال أديف باروخ، رئيس مجلس إدارة معهد إسرائيل للتصدير: «تمثل زيارة الوفد التجاري إلى الإمارات، بعد عام واحد من توقيع (الاتفاق الابراهيمي للسلام) خطوة مهمة أخرى في مسيرة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. إذ فتحت الاتفاقية باباً جديداً للشراكة التي بات الاقتصاد يلعب فيها دوراً محورياً لتطوير العلاقات الدبلوماسية».

واستهلت البعثة الإسرائيلية الزيارة بالمشاركة في منتدى خاص بالأعمال حضره نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من أبوظبي وإسرائيل، مثل: معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعبدالله محمد المزروعي، رئيس غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبن كروبيك، رئيس مجلس إدارة بنك «هبوعليم»، وأديف باروخ، رئيس مجلس إدارة معهد إسرائيل للتصدير؛ وأمير حايك، سفير دولة إسرائيل لدى الدولة.

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