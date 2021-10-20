الأجانب يعززون مراكزهم في أسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ واصل سوق دبي صعوده، مدعوماً بمكاسب أسهم قيادية في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار، فيما نزل سوق أبوظبي هامشياً بضغط رئيس من أسهم البنوك، في وقت عزز المستثمرون الأجانب مراكزهم المالية في السوقين مع تداول الكثير من الأسهم عند مستويات جاذبة.

وارتفع سوق دبي 0.03% ليغلق عند 2818.26 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والنقل والخدمات، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.06% ليصل إلي 7888.4 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.7 مليار درهم، منها 1.51 مليار في أبوظبي و195.3 مليوناً بدبي. وجرى تداول 341.4 مليون سهم، موزعة بواقع 245.7 مليوناً في أبوظبي و95.68 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 11035 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع الاستثمار 0.56%. وزاد قطاع العقار 0.08% بعد نمو «إعمار مولز» بنسبة 1.02% . وصعد قطاع النقل 0.64% مع نمو «أرامكس» 1.86% فيما انخفض «العربية للطيران» 0.74% و«الخليج للملاحة» 0.35%، ونزل قطاع البنوك 0.2%.

تصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 54.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 30.2 مليونا. وحقق «اكتتاب» أكبر ارتفاع بنسبة 4.76%، فيما كان «دبي للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 38.4 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.48% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.55% و«ابوظبي التجاري» 0.24% و«أبوظبي الإسلامي» 0.35%، ونزل قطاع الاستثمار0.31%. وتراجع قطاع العقار 0.03%.

وزاد قطاع الاتصالات 1.02% بعد صعود «اتصالات» 1.1% فيما انخفض «الياه سات» 2.2%، وصعد قطاع الطاقة 0.02% مع نمو «دانة غاز» 0.96% فيما استقر «أدنوك للحفر» و«طاقة» وانخفض «أدنوك للتوزيع» 0.48%.

وهيمن «أبوظبي الأول» علي النشاط مستقطباً 362 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 296.4 مليوناً. وحقق «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض» أكبر ارتفاع بنسبة 14.96%، فيما كان «أبوظبي الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.96%. واتجه المستثمرون العرب والاجانب نحو الشراء بصافي استثمار 20.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون المواطنون والخليجيون نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

مالت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 27.17 مليون درهم، منها 2.17 مليون في دبي، و25 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 27.17 مليون درهم، موزعة بواقع 2.17 مليون في دبي و25 مليوناً بأبوظبي.

إفصاحات

● يعقد مجلس إدارة مجموعة «أغذية» اجتماعاً في 25 أكتوبر الجاري لمناقشة واعتماد موازنة العام 2022.

● يعقد مجلس إدارة «بنك الفجيرة الوطني» اجتماعاً في 25 أكتوبر للنظر والموافقة على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للبنك في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

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