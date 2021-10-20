«اللولو» تطرح تخفيضات على 10 آلاف سلعة احتفالاً باليوبيل الذهبي للإمارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

طرحت مجموعة اللولو تخفيضات على أكثر من 10 آلاف سلعة لمدة 50 يوماً اعتباراً من اليوم في 87 متجراً بالدولة، وذلك بمناسبة احتفالات الإمارات بيوبيلها الذهبي، وذلك ضمن مجموعة من المبادرات وحملات المسؤولية الاجتماعية تحت شعار «نفخر بالإمارات 50».

وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو: نفخر بكوننا علامة تجارية عالمية نشأت بالإمارات، ونجاحنا هو نتاج رؤية وحكمة قادة الإمارات الذين جعلوا هذا البلد ملاذاً للأعمال التي تدعم ازدهار المجتمع الدولي.

وقال ناندوا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي بالمجموعة، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن حملة اللولو تشمل 9 مبادرات رئيسة تطبق في 87 متجراً ومنفذ بيع تابع للمجموعة بالدولة. وتشمل الحملة طرح 50 منتجاً يومياً بخصم 50%، تشمل سلعاً غذائية واستهلاكية وإلكترونيات وملابس، موضحاً أن المنتجات سيتم تغييرها بشكل دوري لتوفير خيارات أكثر للمستهلكين. وتشمل الحملة الترويج لمنتجات وطنية عبر مهرجان «بكل فخر صنع في الإمارات» الذي يتضمن تخفيضات على المنتجات المحلية والعضوية، وإطلاق مبادرة لولو التقنية مع خيار الدفع عن طريق الأقساط مع فائدة صفرية عبر شراكة مع عدد من البنوك.

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