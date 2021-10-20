الإمارات الرابعة بين أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل

المصدر: دبي ـ البيان

صعدت الإمارات 10 مراتب لتحتل المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل وفقاً لنتائج النسخة الـ14 من تقرير إتش إس بي سي إكسبات إكسبلورر السنوي، وهو عبارة عن دراسة استقصائية عالمية لآراء أكثر من 20000 شخص يعيشون ويعملون خارج بلدانهم الأصلية.

ويشعر الغالبية العظمى من المقيمين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات (82%) بالتفاؤل بأن الحياة ستكون أكثر استقراراً وطبيعيةً من جديد خلال الأشهر الـ12 المقبلة رغم الجائحة العالمية، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 75%، كما أن (53%) من المشاركين في الإمارات يتوقعون أيضاً زيادةً في دخلهم وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية (57%). ويأتي نشر هذه النتائج في العام الذي يحتفل فيه بنك HSBC بمرور 75 عاماً على بدء ممارسته لأنشطة أعماله في الإمارات وبالتزامن مع احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

مؤشر

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية: "كون الإمارات من بين أفضل 5 وجهات للعيش والعمل على المستوى العالمي يعتبر أمراً ملهماً ومؤشراً واضحاً على الإمكانات الهائلة التي تحرك اقتصاد الدولة.

وباعتبار أننا كنا البنك الأول والوحيد هنا عندما فتحنا أبوابنا للعمل في 12 أكتوبر 1946 فقد أدركنا في ذلك الوقت هذه الإمكانات وحرصنا على الاستثمار فيها منذ ذلك الحين، إلى جانب توفير الدعم لدولة الإمارات وعملائنا لفتح عالم من الفرص.

وأسهم وجود اقتصاد منفتح ومترابط مع العالم إلى جانب رؤية بعيدة المدى في تحويل الإمارات من ميناء صغير للصيد واللؤلؤ في الأربعينيات من القرن الماضي لتصبح اليوم مركزاً عالمياً للتجارة وحركة البضائع والشحن والطيران والأعمال والتمويل. وتركيز الدولة على الابتكار والبنية التحتية وجودة الحياة والتنوع والشمولية في جعلها الوجهة المفضلة للشركات والمهنيين الذين يتطلعون إلى تحقيق المزيد من النمو والازدهار.

عامل مشجع

وكان التقدم الذي أحرزته الإمارات عاملاً مشجعاً لجذب العديد من الأفراد ممن جعلوا الإمارات موطناً لهم. وأهم 3 أسباب ذكرها المغتربون لاختيارهم الانتقال إلى الإمارات للعيش والعمل فيها هي: تحسين مداخيلهم (56%)، وإحراز المزيد من التقدم في مسيرتهم المهنية (49%)، وتحسين نوعية حياتهم (43%).

وقال عبد الفتاح شرف: الشعور السائد بالتفاؤل لدى المغتربين المقيمين في الإمارات بشأن الأشهر الـ12 المقبلة يعكس التجاوب السريع من قبل السلطات لمعالجة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة. ويعتبر انفتاح الإمارات بالثقافات والآراء المتنوعة عامل جذب رئيسي للمغتربين الذين يتطلعون إلى جعل الدولة مكاناً للعيش والعمل. ويضع معرض إكسبو 2020، الذي يعتبر أكبر حدث عالمي في العالم العربي بمشاركة تزيد على 190 دولة، هذا الالتزام بالتنوع والانفتاح على الساحة العالمية.

جودة الحياة

تشكل جودة الحياة التي توفرها الإمارات واحداً من الأسباب التي تجعل المقيمين يبقون لفترة أطول مما كان مخططاً له. ويقول معظم المقيمين في الدولة (86%) إن نوعية حياتهم أفضل بشكل عام مما هي عليه في بلدانهم الأصلية، وأن 6 من بين كل 10 مقيمين ينوون البقاء في الدولة لفترة أطول لهذا السبب.

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