500 مليون أرباح «الجرافات البحرية» في 9 أشهر

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة الجرافات البحرية الوطنية تحقيق زيادة كبيرة في صافي الربح، حيث بلغ 501 مليون درهم للأشهر التسعة من يناير وحتى سبتمبر 2021. ونتج هذا الربح عن عملیة الدمج بین شركة الجرافات البحریة والوطنیة وشركة الإنشاءات البترولیة الوطنیة والتي نشأ عنها مؤسسة رائدة إقليمياً في توفير خدمات الھندسة والتورید والإنشاء لقطاع النفط والغاز والقطاع البحري.

وتجلى الأداء القوي للمجموعة في تحقيقها إيرادات بلغت 5.38 مليارات درهم للأشهر التسعة، مرتفعة عن إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي والتي وصلت إلى 2.78 مليار درهم.

وعزز الانتعاش القوي مكاسب قوية من أعمال الشركة الجديدة. ومن أبرز إنجازات المجموعة خلال هذه الفترة الفوز بمشروع دادنا الفجیرة (485 ملیون درھم)، ومشروع البردویل (150 ملیون درھم)، ومشروع دمیاط (290 ملیون درھم) في مصر.

وواصلت المجموعة عملیاتھا في المشاریع الكبرى مثل حیل وغشا لشركة أدنوك في الإمارات والاتفاقيات طویلة الأجل لمختلف مشاريعها في السعودیة. وفي الربع الثالث، تم اختیار الشركة ضمن 8 شركات منحت الفرصة لتقدیم خدمات ھندسیة للمشاریع الرئیسیة لشركة أدنوك والتي تقدر قیمتھا بنحو 3.67 ملیارات درھم.

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