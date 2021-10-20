الإمارات وإسرائيل نحو شراكة اقتصادية قريباً

المصدر: (أبوظبي - وام)

كشف أمير حايك، سفير إسرائيل المعين لدى الدولة أن الاجتماع الذي جمع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ويائير لابيد، وزير خارجية إسرائيل في يونيو الماضي بأبوظبي، شهد الاتفاق على توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين في غضون تسعة أشهر.

وقال السفير الإسرائيلي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن هناك إمكانيات هائلة لتوطيد العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل؛ لتعزيز حجم التبادل التجاري. وكانت إسرائيل قد افتتحت سفارتها بأبوظبي في يونيو الماضي، بقيادة إيتان نائيه الذي تولى قيادة البعثة الدبلوماسية آنذاك ثم عين سفيراً لبلاده بمملكة البحرين في سبتمبر.

وقال حايك: «إن أورنا باربيافاي، وزير الاقتصاد الإسرائيلي، أكدت له خلال لقاء جمعهما التزامها التام بالإطار الزمني المتفق عليه لتوقيع الاتفاقية».

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