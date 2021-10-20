مكتوم الشريفي: «جيتكس» يواكب التوجهات الرقمية للإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

زار اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2021 في مركز دبي التجاري العالمي.

واطلع اللواء الشريفي على عدد من الأجنحة والمنصات، والتي تضم أحدث ما وصلت إليه التقنيات العالمية، ومستجدات قطاع الاتصالات وأحدث المنتجات والحلول الذكية والمبتكرة، ومستجدات تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وأهم الوسائل والأدوات والأنظمة التقنية المستخدمة في تعزيز الأمن.

وأكد أن معرض جيتكس يعد من أهم المعارض تأثيراً على مستوى العالم لما يمثله من أهمية كبيرة في استضافة كبرى الشركات والمؤسسات التقنية العالمية، لافتاً إلى أن تنظيمه هذا العام يأتي مواكباً لعام الخمسين، الذي تنطلق منه الإمارات للخمسين عاماً المقبلة متزامناً مع التحولات الهائلة الكبيرة في توجهات الدولة الرقمية ورعايتها واهتمامها بمسيرة الإبداع والابتكار والحلول الذكية.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتسخير أحدث التقنيات للنهوض بالعمل الأمني، وتحقيق رؤية الحكومة لجعل إمارة أبوظبي في مقدمة المدن الآمنة، وبناء اقتصاد مستدام ومتفتح عالمياً يمتلك القدرة على المنافسة.

وتشارك شرطة أبوظبي في المعرض بعرض مشاريع مبتكرة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن جهودها في تقديم خدمات متميزة ومواكبة للجمهور تضم أحدث التطبيقات والحلول التقنية المتكاملة.

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