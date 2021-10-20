بوابة لتوحيد معايير البيانات المكانية بعجمان

المصدر: (عجمان - البيان)

دشنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس 2021» ضمن منصة حكومة عجمان، بوابة توحيد معايير البنية التحتية للبيانات المكانية لإمارة عجمان Ajman SDI والتي تشكل إطاراً تنظيمياً لتبادل البيانات المكانية.

وأكد الدكتور المهندس محمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة أن المشروع يسعى لتوحيد صيغة ومعايير البيانات المكانية بناءً على أفضل الممارسات المتبعة في الدولة.

كما دشن المهندس حميد المعلا مدير ادارة البيئة وتنميتها، مركبة المختبر المتنقل والمزودة بالأجهزة الحديثة.

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