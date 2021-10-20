محاكم دبي تستعرض إنجازات «الكاتب العدل الرقمي»

المصدر: دبي - البيان

كشفت محاكم دبي خلال أسبوع جيتكس جلوبال 2021 عن الإنجازات المتميزة التي حققها «الكاتب العدل الرقمي» في الفترة الماضية من العام الجاري وفقاً للسياسة والاستراتيجية التي تتبعها المحاكم في تسهيل جميع العمليات والإجراءات على المتعاملين.

وأشار إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي إلى أن الإدارة حققت في الفترة الماضية من العام الجاري 15 ألفاً و316 معاملة من خلال خدمة الكاتب العدل الرقمي. ولفت الحوسني إلى أن «الكاتب العدل الرقمي» يعتبر حزمة من الخدمات والمبادرات المعنية بتطوير منظومة العمل نحو التوجه الرقمي والتي تحقق السهولة وسرعة وصول المتعاملين للخدمات في أي وقت ومكان دون أي قيود، ومن خلال قنوات ذكية وإلكترونية عدة.

خدمات

ونوه بأن خدمة الكاتب العدل الرقمي تتضمن جميع خدمات الكاتب العدل من التوكيلات والإقرارات والإنذارات العدلية ومحاضر الاجتماع ووصايا غير المسلمين والعقود بجميع أنواعها، والتي يتم إطلاقها على مراحل وتشمل الخدمة المؤتمتة بالكامل على مراحل التسجيل وإدخال البيانات بالتكامل مع نظام الهوية الإماراتية، ودفع الرسوم والتدقيق، والتحقق من الصفة والأهلية عن طريق الحضور الافتراضي أو الشخصي، والتوقيع إلكترونياً.

من جهته، أشار أحمد خلف الحوسني مدير إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي إلى تعدد قنوات الحصول على الخدمة ومنها الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص وموظفو الجهات الحكومية ومزاولو المهنة مثل مكاتب المحاماة وحسابات الأفراد لدى محاكم دبي، منوهاً بأن الخدمات متاحة على مدار 24 ساعة على جميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز آي أو أس أندرويد.

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