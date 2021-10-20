تعاون بين «إقامة دبي» و«نداء» لتطوير شبكة اتصالات عالية الكفاءة

المصدر: دبي - وام

وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ومؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، اتفاقية شراكة جديدة، من خلال فعاليات جيتكس غلوبال، التي تستضيفها دبي حالياً. واتفق الطرفان على قيام نداء بتطوير شبكة اتصالات عالية الكفاءة، لصالح الإدارة والتعاون في مجال تبادل البيانات المتعلقة بتقنيات النطاق العريض المستخدمة لأغراض الطوارئ والسلامة العامة.

حلول

وتفسح الاتفاقية، المجال أمام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، لاستخدام حلول مركز العمليات المتكامل لدى نداء، وغيرها من أنظمة الاتصال اللاسلكي، وشبكة تيترا، من أجل تحقيق الشفافية الشاملة على امتداد العمليات، وتعزيز آفاق الترابط والاتصال بين أفراد الفريق.

وقّع الاتفاقية كُلٌّ من منصور بوعصيبه المدير التنفيذي لمؤسسة نداء، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، إن توقيع الاتفاقية مع مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، جاء انطلاقاً من حرص الإدارة على تحقيق التوجهات الاستراتيجية، ودعم علاقات الشراكات بشكل فعال، ضمن إطار مؤسسي، وبهدف تعزيز أواصر التعاون المشترك في مجال الخدمات الذكية، وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات، واستثمار وتطوير المشاريع التقنية والذكية، التي تسهم بشكل كبير في التنمية المستدامة، وتحقيق الريادة والتميز.

وأعرب عن سعادته بهذا التعاون، الذي جاء من أجل تكامل الجهود، وتحقيق أفضل أداء في خدمة مختلف شرائح المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات لهم، للوصول إلى جعل مدينة دبي المدينة الأذكى عالمياً.

وقال منصور بوعصيبه: نعتمد على شبكات التيترا والجيل الرابع الخاصة بنا، لتزويد السلطات العامة المختصة بشؤون الأمن والسلامة، بحلول النطاق العريض المحمولة عالية السرعة، والتي تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لعمليات هذه الجهات، كما سيتسنى للإدارة بعد توقيع الاتفاقية، استخدام شبكة تيترا، بمثابة قناة رئيسة للاتصال عبر مختلف عملياتها.

دعم

وأوضح أن فريق نداء سيُقدم الدعم على مدار الساعة، لضمان حصول الإدارة على أكبر فائدة ممكنة من شبكة تيترا، ومن جانب آخر، ستحظى الإدارة بفرصة الوصول إلى خدمات الاتصالات المتخصصة، التي تقدمها المؤسسة، ما يُتيح لها تعزيز إسهامها باستراتيجيات السلامة العامة والأمن في دبي، ودولة الإمارات ككل.

دورات

تنص الاتفاقية على تنظيم فريق نداء لسلسلة من الدورات التدريبية، لصالح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بهدف الارتقاء بمهارات موظفيها في استخدام أجهزة الاتصالات المتخصصة، وتشمل تقديم الخدمات الاستشارية، وآخر التحديثات المتعلقة بنظام تيترا، وشبكات الجيل الرابع.

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